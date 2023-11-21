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藍「青年版」基北北桃宜合作交流平台 大選人才交流

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
藍「青年版」基北北桃宜合作交流平台，大選人才交流。圖／國民黨基隆市黨部提供
藍「青年版」基北北桃宜合作交流平台，大選人才交流。圖／國民黨基隆市黨部提供

「基北北桃宜合作交流平台」今天成立，將促進區域合作與國民黨內人才銜接。發起人基隆市青工總會長余治明表示，5縣市青年領袖共同簽署備忘錄，人才將互相交流、支援合作，正值總統與立委大選，透過區域合作展現藍營青年團結一心，將替大選造勢宣傳與組織動員帶來最大助益。

余治明說，各地區的國民黨青年組織其實早有合作的共識，卻一直沒有機會實行，透過這場儀式將能促進區域組織頻繁交流，舉辦各項活動時，提供各縣市專業人才輸出。

今天簽署儀式由余治明、台北市青工總會長、台北市議員柳采葳、國民黨青年團總團長羅雍勝、新北市青工總會長葉瀚謙、桃園市青年團長鮑加安、噶瑪蘭青年團理事長張桓翊、噶瑪蘭青年團長蘇上允等人出席。

余治明指出，透過區域合作更能展現藍營青年團結一心的主張，5縣市也都是藍營執政縣市，相信在完成交流合作後，也能替大選造勢宣傳與組織動員帶來最大助益。備忘錄包含「預告活動」制度，規範各單位預告未來活動內容與日期，避免發生撞期或重複活動，達到資源集中化並擴大活動效益。

台北市青工總會長柳采葳說，區域合作與治理是當前各縣市政府正在進行的工作，看到各地區的青年組織領袖自發性的響應，是一件相當有意義的事情，可以發揮1+1>2的效益。

青年團總團長羅雍勝表示，青年團與青工會之間應有順暢的溝通管道，確保「學青」邁向「社青」時能夠有所接應，此外，青年可能因為求學、就業離開原本居住地，透過交流平台的通報機制，更可以落實銜接工作，讓人才能夠持續留在組織。

青年 國民黨 2024選舉

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