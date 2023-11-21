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AI科技狂人、不孕症權威 國民黨：專業戰將入陣國會

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨日前公布不分區立委名單，專業組包括AI區塊鏈科技狂人葛如鈞（右）、不孕症權威陳菁徽今在中央黨部出席記者會，向外界說明未來為國家在相關政策或立法願景。記者鄭媁／攝影
國民黨日前公布不分區立委名單，專業組包括AI區塊鏈科技狂人葛如鈞（右）、不孕症權威陳菁徽今在中央黨部出席記者會，向外界說明未來為國家在相關政策或立法願景。記者鄭媁／攝影

列入國民黨公布不分區立委提名名單的塊鏈科技狂人葛如鈞、不孕症權威陳菁徽，今天參加國民黨記者會，對於被民進黨質疑是政二代，陳菁徽說，一個人很難選擇她的出生，過去20年，她完全投入在醫療領域、學術研究，和在醫學系教書，這就是她每天在做的事，可受公評。

國民黨指出，陳菁徽是台北醫學大學附設醫院婦科主任，也是宜蘊醫療創辦人。陳菁徽說，面臨少子女化的國安危機，過去許多政策重點，可能擺錯地方，例如促進結婚率或者補助津貼，但從全球趨勢看，整個社會結構、產業的改變之下，晚婚、晚育已是不可逆轉的趨勢，從結婚率切入其實是無效的。

陳菁徽提出放寬人工生殖法，放手國家幫你托養，放心讓青年勇敢生育，凍卵保留生育選擇權、以及女性及全民心理健康照顧等改革方向。她說，她是無敵工作狂，過去在北醫曾有周五生小孩，周一就看診紀錄，未來希望能擔任少子化先鋒，朝向周五生小孩，周一立院開會目標邁進。

國民黨表示，葛如鈞為台灣資訊網路與多媒體研究所博士，也是台灣第一位奇點大學畢業生，同時是NFT學界權威、AI專家與講師。葛如鈞指出，他一直扮演知識傳播的角色，希望把知識傳播提升到更多管道，作為一個橋樑。

葛如鈞說，過去新科技浪潮中，不管是VR、區塊鏈、NFT、AR或自動駕駛等，台灣人才非常強，但可能資訊傳播的速度或各種原因，政府慢半拍。期許政府相關立法，或科技的環境建設上能更有節奏、更有信任，更能理解。

葛如鈞表示，他錄製200集的「寶博朋友說」的科技訪談節目，即日起改名為「寶博朋友做」，將邀請近200位專業領域人士，討論科技可以有什麼樣的想像空間，希望藉由這樣的交流，持續做到知識的推廣與環境的建設。

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