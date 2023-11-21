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接見績優捐血人代表 蔡總統籲邀請更多人加入捐血行列

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見111年度績優捐血人代表。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見111年度績優捐血人代表。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見民國111年度績優捐血人代表，感謝長期捐血助人，推廣捐血運動，為台灣社會增添許多溫暖。

她表示，肯定台灣血液基金會長期對於維持捐供血平衡，用血安全，及環境永續所付出的心力。穩定的血液供應是醫療體系運作的重要後盾，請大家邀請更多朋友加入捐血行列，讓這股良善的力量更強大，更加傳遞下去。

蔡總統說，這些年來，每一次與績優捐血代表見面，她都感到很敬佩。除了歡迎大家來到總統府，也感謝長期捐血助人，推廣捐血運動，尤其在疫情期間，依舊挽起衣袖捐出熱血，這是醫療系統的一大助力。

蔡總統認為，養成捐血習慣不是容易的事。這當中需面對許多挑戰，像是要在繁忙工作中維持健康的身體。正是因為大家對捐血的堅持，不只救人一命，也成為台灣社會重要的良善力量。

蔡總統指出，在捐血救人這條路上，在場每位績優捐血代表，都有著不同的故事和堅持。陳政文退休前，擔任空軍攔截官，守護領空安全。朱恪瑋在抽水站，擔任防汛工作人員，當颱風來臨時，他堅守崗位，監控河川水位，守護國人住的安全。

蔡總統說，現場有四位代表來自警界的在職及退休同仁，所做的付出，就是守護人民安全。曾麗華女士、彭熾堂先生、蘇勳錄先生、唐英井先生，謝謝你們。擔任視障按摩師的潘昌彭，即使捐血路需要付出比一般人還要多的時間跟心力，依然堅持定期捐血，將捐血經驗分享給啟明學校的學弟妹，鼓勵更多人加入捐血行列。

蔡總統感謝台灣血液基金會的努力，恭喜基金會今年獲得TSAA台灣永續行動獎兩項銅獎。基金會的夥伴，長期以來，對於維持捐供血平衡，用血安全，以及環境永續，都付出很大心力，謝謝大家為台灣所做的一切。

捐血 蔡英文

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