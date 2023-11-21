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影／為兒少運動安全請命 立委與人本籲體育署建立制度

攝影中心／ 記者陳正興／台北即時報導
立委陳培瑜（後排右）、范雲、立委王婉諭（後排左）與人本教育基金會，下午在立法院群賢樓舉行「要運動、不要傷害；終止體育暴力，正視兒少體育政策需求」公聽會，研議如何透過制度，改善兒少運動訓練環境，可以真正符合兒少的需求和安全。記者陳正興／攝影
立委陳培瑜（後排右）、范雲、立委王婉諭（後排左）與人本教育基金會，下午在立法院群賢樓舉行「要運動、不要傷害；終止體育暴力，正視兒少體育政策需求」公聽會，研議如何透過制度，改善兒少運動訓練環境，可以真正符合兒少的需求和安全。記者陳正興／攝影

立委陳培瑜、范雲王婉諭與人本教育基金會，下午在立法院群賢樓舉行「要運動、不要傷害；終止體育暴力，正視兒少體育政策需求」公聽會，會中邀請體育學者、體育產業代表、家長代表、兒少團體及教育部官員，研議如何透過制度，改善兒少運動訓練環境，可以真正符合兒少的需求和安全。

立委陳培瑜、范雲、王婉諭、及人本教育基金會，提出《國民體育法》的修正方向，要求體育署正視兒少體育政策需求：一、要明文禁止身心暴力、不當訓練，並且要有相對應的罰則；二、確保教練要具備兒少運動訓練的專業及安全知能，才能訓練兒少運動。三，建立不適任教練的調查及追蹤制度，確保不適任教練無法再從事兒少的運動訓練。四、透過兒少體育之行政組織之建置，訂定相關政策與規範，並可涵蓋至所有運動項目及場域，包含非特定體育團體、民間運動場館、俱樂部、社園。

眾人共同呼籲體育署要盡快負起建立制度的責任、拉起防線，完善保障兒少安全的制度，不要再有孩子，因制度的不足而犧往。

立委陳培瑜（左三）、立委王婉諭（右三）與人本教育基金會「要運動、不要傷害；終止體育暴力，正視兒少體育政策需求」公聽會，研議如何透過制度，改善兒少運動訓練環境，可以真正符合兒少的需求和安全。記者陳正興／攝影
立委陳培瑜（左三）、立委王婉諭（右三）與人本教育基金會「要運動、不要傷害；終止體育暴力，正視兒少體育政策需求」公聽會，研議如何透過制度，改善兒少運動訓練環境，可以真正符合兒少的需求和安全。記者陳正興／攝影

體育 運動 范雲 王婉諭

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