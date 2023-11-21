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影／解決廢土廢棄物亂象 陳椒華：倡議土砂礫石國有化
時代力量立法委員陳椒華今天下午舉辦土砂礫石國有化公聽會，邀集行政、產業界及民間團體共同探討土砂礫石國有化之可行性、利弊與相關法規。陳椒華表示近年營建廢土濫倒問題嚴重，甚至土方變成回填廢棄物的掩體，造成中南部農地污染不斷，但政府始終無法拿出有效措施，近期民間出現土砂礫石國有化之倡議，主張營建挖方收歸國有。
立委陳椒華表示民間倡議營建工程土砂礫石國有化有其道理，若業主將土砂礫石送交公有土資場分選，由地方政府統籌再利用，不僅可以增加地方財源，減少公共工程購買土方之公帑，改善營建廢土處理費高漲、去化不易而往中南部濫倒之亂象，亦能降低營建成本，平抑房價，改善國人購屋不易之困境，一舉解決改善多項社會問題，中央部會確實應好好研議，與民間一起謀求解決多項社會問題的方法。
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