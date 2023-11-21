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【即時短評】柯文哲別選擇一條讓民眾黨走向泡沫的道路

聯合報／ 本報記者程平
柯文哲不但喊出「會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」，柯競辦主任周榆修也說，沒有「侯柯配」的選項，讓藍白合破局可能性大增。圖／聯合報系資料照片
柯文哲不但喊出「會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」，柯競辦主任周榆修也說，沒有「侯柯配」的選項，讓藍白合破局可能性大增。圖／聯合報系資料照片

藍白合不合已經走到最後攤牌階段，若藍白仍各自堅持，勢必將走向各自參選之路。只不過，對民眾黨來說，自行參選形同是一場豪賭，民眾黨總統參選人柯文哲若贏，當然能有無限想像，但若無法順利當選，民眾黨走向泡沫化恐無法避免。

柯文哲不但喊出「會繼續用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底」，更持續與鴻海創辦人郭台銘保持互動，柯競辦主任周榆修也說，沒有「侯柯配」的選項。從種種跡象研判，若國民黨仍堅持「侯柯配」，柯文哲拉攏郭台銘獨立參選的可能性將大增。

柯文哲若真打著「柯郭合」的算盤，無非是想借重郭台銘的資源，好彌補民眾黨在陸戰上的劣勢，並期待藉由柯文哲加上郭台銘的支持度，選戰最後關頭在非綠陣營中形成棄保效應，一舉超越民眾黨總統參選人賴清德，贏得總統大位。

但這樣的算盤恐怕打得太過理想，畢竟在藍白合的過程中，柯文哲操作得太過火，已經讓許多藍營人士看不下去，柯營想要製造「棄藍保白」的效果勢必大打折扣；更何況，郭台銘在連署過程中涉賄案件不斷，已經有30多人交保，更有超過20人在押，不排除在選戰最後關頭，會對選情造成影響。

因此，對民眾黨來說，如果無法取得政權，代表將繼續退守立院，就算不分區席次有所成長，但從這屆民眾黨立委就可以看出，若不是因為「論文案」及新竹棒球場的天堂路讓高虹安當選新竹市長，民眾黨很難找到培養政治新星的舞台，恐將複製親民黨一人政黨的政治現實。

反觀藍白若合，依照目前各方民調看來，完成政黨輪替的機會極高，就算柯文哲當副手，只能主導司法、金管、NCC三個部會的人事，但已經足以讓民眾黨有培養人才的空間，好在後續的縣市長選舉有更多的具競爭力的人選，進而壯大民眾黨在地方的組織網絡。

政黨主題性的堅持，當然不能失去，但柯文哲口中「把民進黨換下來」，建立「聯合政府」新政治文化的美麗願景，如果沒有藍白合，不但願景終究是願景，柯文哲更要思考，民眾黨要如何靠他一己之力，繼續在台灣政壇走下去。

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