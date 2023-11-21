潘孟安遭爆違法吸加熱菸 薛瑞元：該罰就罰

國民黨立委王鴻薇今表示，已向台北市衛生局檢舉，民進黨總統候選人賴清德辦公室總幹事潘孟安，與若干民進黨新潮流要角，在海鮮餐廳門口抽加熱菸，衛福部長薛瑞元今天下午受訪時表示，「該罰就罰」，罰則不會因為特定人而豁免。

民眾黨立委陳琬惠日前揭露，陸委會副主委梁文傑，在一場新潮流高層的聚會中使用加熱菸，王鴻薇今天則指出，潘孟安與若干民進黨新潮流要角，在海鮮餐廳門口抽加熱菸，她已向台北市衛生局檢舉，並要求潘提供加熱菸源頭。

目前國內對電子煙採禁止，加熱菸及加熱菸器則納管，應經審查通過，始可製造、輸入及販售。但台灣目前還沒有合法的加熱菸，不管是網路或是非法組織走私進入台灣，都已違法。王鴻薇說，梁文傑日前才被爆抽加熱菸違法，照片也剛好有潘孟安在旁邊，潘又被拍到公然違法，已經嚴重影響社會大眾觀感，請潘孟安向社會說明、道歉，並配合相關單位調查溯源。

薛瑞元下午出席2023國家藥物科技研究發展獎頒獎典禮，會前有媒體詢問潘孟安抽加熱菸的舉動，他表示，笑說，「該罰就罰」，罰則不會因為特定人而豁免。

董氏基金會提醒，依《菸害防制法》規定，任何人在任何地點，使用電子煙或是未經審查通過的加熱菸，可處新台幣2000至1萬元；違法製造、輸入業者，可處1000萬元至5000萬元；違法販賣則可處20萬元至100萬元。

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