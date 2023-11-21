潘孟安遭爆違法吸加熱菸 薛瑞元：該罰就罰
國民黨立委王鴻薇今表示，已向台北市衛生局檢舉，民進黨總統候選人賴清德辦公室總幹事潘孟安，與若干民進黨新潮流要角，在海鮮餐廳門口抽加熱菸，衛福部長薛瑞元今天下午受訪時表示，「該罰就罰」，罰則不會因為特定人而豁免。
民眾黨立委陳琬惠日前揭露，陸委會副主委梁文傑，在一場新潮流高層的聚會中使用加熱菸，王鴻薇今天則指出，潘孟安與若干民進黨新潮流要角，在海鮮餐廳門口抽加熱菸，她已向台北市衛生局檢舉，並要求潘提供加熱菸源頭。
目前國內對電子煙採禁止，加熱菸及加熱菸器則納管，應經審查通過，始可製造、輸入及販售。但台灣目前還沒有合法的加熱菸，不管是網路或是非法組織走私進入台灣，都已違法。王鴻薇說，梁文傑日前才被爆抽加熱菸違法，照片也剛好有潘孟安在旁邊，潘又被拍到公然違法，已經嚴重影響社會大眾觀感，請潘孟安向社會說明、道歉，並配合相關單位調查溯源。
薛瑞元下午出席2023國家藥物科技研究發展獎頒獎典禮，會前有媒體詢問潘孟安抽加熱菸的舉動，他表示，笑說，「該罰就罰」，罰則不會因為特定人而豁免。
董氏基金會提醒，依《菸害防制法》規定，任何人在任何地點，使用電子煙或是未經審查通過的加熱菸，可處新台幣2000至1萬元；違法製造、輸入業者，可處1000萬元至5000萬元；違法販賣則可處20萬元至100萬元。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言