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爭論5個月激烈政治攻防 北流1.9億工程款終告一段落

聯合報／ 記者洪子凱鍾維軒／台北即時報導
斥資60億打造的台北流行音樂中心，衍生1.9億爭議款，北市教育委員會今同意市府用墊付款先支應，但不主張興訟。圖／聯合報系資料照
斥資60億打造的台北流行音樂中心，衍生1.9億爭議款，北市教育委員會今同意市府用墊付款先支應，但不主張興訟。圖／聯合報系資料照

北市前市長柯文哲卸任前，留下北流工程款1.9億元未結，每月須額外支付80萬利息，蔣萬安上任後爭論數月，市府盼先行墊付再跟文化部協商，今二度向議會提案，最終有條件同意，逕付大會二、三讀。附帶條件包含不主張興訟，釐清相關單位責任及權責，於這會期結束前將報告送教育委員會。

北流興建工程由文化部委託北市府代辦，不過前市府與廠商間有1.9億工程款爭議未結案，導致市府每月需多支付80萬利息，蔣萬安也拍板先用墊付款支應，再跟文化部協商，文化局7日赴教育委員會提案審查，但多數議員認為協商過程爭議必須釐清，包含誰最後拍板決定要付這筆款項，暫擱提案，要求市府須提出完整報告。

文化局蔡詩萍今天赴教育委員會報告表示，文化部9日再度回函，重申7月12日主張，堅持不付，市府仍希望用墊付款先解決，再跟文化部協調，府內有共識不會貿然採用法律途徑。

議員簡舒培認為，墊付款應要支付，但必須要釐清責任，什麼樣原因造成工程款增加，市府提出等多項理由包含工程原編列預算不足、工程實際調整變更等，但如果原本預算編列要做100坪，後來因實際需求更量體調增變成200坪，「那跟預算有什麼關係？」，而是因後續量體調整才增加服務費，質疑文化局報告是在幫前朝找理由。

議員何孟樺表示，北市府今天提出報告還是不完整，包含設計變更、2021年之前調解過程還是不清楚，這過程到底是誰核定？誰確認？文化局有討論到北流工程會議紀錄都應該要提供；議員許淑華說，支持市府先行代墊避免延伸其他費用，但不支持提告，但文化局連政治責任不知為何不敢釐清，且文化部最後的公文寫明，延伸費用應該由市府處理，北市府應該要與文化部協調而不是提告。

教育委員會召集人、議員李建昌最後裁示，同意墊付款，但因為文化部今年有舉辦北流研商會議，北市府應該要積極爭取無償撥用北流基地，營運部分須釐清；墊付款明年由北市府下個會期追加預算，不應繼續興訟，過程中所有相關單位人員應追究責任歸屬，會期結束前應提出懲處報告。

蔡詩萍表示，市長蔣萬安也希望讓這件事情告一段落，也謝謝議會同意墊付款支應，針對附帶決議部分，原則上也會尊重教育委員會決議。

文化部 北市 文化局

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