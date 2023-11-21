不分區登記8名時力：真第三勢力 國昌離開後政黨捐款增

時代力量提名8位不分區立委參選人，今天前往中央選舉委員會登記參選。時代力量黨主席王婉諭表示，時代力量是現在真正的第三勢力，創黨八年來，對進步價值堅持從未改變，時代力量前黨主席黃國昌離開時代力量後，願意支持第三勢力的人，仍然認同時力的進步價值，這幾天政黨捐款是實際增加的。

王婉諭說，這次提出的名單不是政治明星，但都具專業可實踐台灣人期待，不會出現要對岳父、爸媽交代，也不會出現民眾黨主席柯文哲所謂標價、出售情況，更不會有酬庸及政治分贓的權位交換，這次不分區立委部分保三望五，整體立委希望達到保五望七目標。

王婉諭及時代力量立委邱顯智、陳椒華陪同不分區立委參選人林依瑩、王寶萱、宋國鼎、江盛、陳泰源、陳昱安、余佳蒨等人登記。王婉諭表示，民進黨喊全面執政，藍白談聯合政府，民生內政問題都沒得到解決，懇請大家政黨票投給時力，未來國會如果都不過半，時力可作為制衡大黨真正的第三勢力。

王婉諭指出，時力跟其他政黨區別，在於肯面對台灣問題，有實績，真正推動台灣改革的政黨，這次不分區立委，也會繼續回應台灣民眾對於居住與土地正義、勞動權益、交通改革以及從長照到安樂死、剷除黑金等議題的需求。

王婉諭說，黃國昌離開後，時力引起社會討論，但時力堅持進步價值從未改變，希望能繼續用具體務實的推動改革，贏回人民支持，民眾不要對政治失去希望，政黨票不用含淚投票、可以繼續支持第三勢力。

商品推薦