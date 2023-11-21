不分區登記8名時力：真第三勢力 國昌離開後政黨捐款增
時代力量提名8位不分區立委參選人，今天前往中央選舉委員會登記參選。時代力量黨主席王婉諭表示，時代力量是現在真正的第三勢力，創黨八年來，對進步價值堅持從未改變，時代力量前黨主席黃國昌離開時代力量後，願意支持第三勢力的人，仍然認同時力的進步價值，這幾天政黨捐款是實際增加的。
王婉諭說，這次提出的名單不是政治明星，但都具專業可實踐台灣人期待，不會出現要對岳父、爸媽交代，也不會出現民眾黨主席柯文哲所謂標價、出售情況，更不會有酬庸及政治分贓的權位交換，這次不分區立委部分保三望五，整體立委希望達到保五望七目標。
王婉諭及時代力量立委邱顯智、陳椒華陪同不分區立委參選人林依瑩、王寶萱、宋國鼎、江盛、陳泰源、陳昱安、余佳蒨等人登記。王婉諭表示，民進黨喊全面執政，藍白談聯合政府，民生內政問題都沒得到解決，懇請大家政黨票投給時力，未來國會如果都不過半，時力可作為制衡大黨真正的第三勢力。
王婉諭指出，時力跟其他政黨區別，在於肯面對台灣問題，有實績，真正推動台灣改革的政黨，這次不分區立委，也會繼續回應台灣民眾對於居住與土地正義、勞動權益、交通改革以及從長照到安樂死、剷除黑金等議題的需求。
王婉諭說，黃國昌離開後，時力引起社會討論，但時力堅持進步價值從未改變，希望能繼續用具體務實的推動改革，贏回人民支持，民眾不要對政治失去希望，政黨票不用含淚投票、可以繼續支持第三勢力。
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／登記起跑!看2024立委大選 看各選區參選名單New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言