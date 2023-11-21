日本大麻軟糖擬列管 外交部籲不要購買或食用

針對近日在東京、大阪等地相繼傳出多起日本民眾因食用「大麻軟糖」造成身體不適而緊急送醫，外交部表示，已接獲我國駐日館處回報，表示接獲我國旅日國人因食用該種軟糖，出現噁吐、抽搐及昏睡等不適症狀向駐處求救，駐處已即時協助當事人與家屬取得聯繫，並提供必要協助。

外交部指出，大阪某間食品公司自今年4月開始製造及販售該種軟糖，標榜使用者產生如吸食大麻般的興奮和放鬆效果，因此在日本年輕族群間逐漸開始流行。

外交部表示，該種軟糖外包裝標示有顯眼的「HHCH」字樣， HHCH是一種化合物名稱，為近似大麻的合成化合物，食用後會使人產生近似食用大麻的刺激性反應。儘管HHCH目前在日本尚非管制性藥物，日本政府已發現事態嚴重，基於對人體健康的保障，日本政府也決定將HHCH列為管制性藥品，預計最快自12月2日起全面禁止持有、服用與販售含有HHCH的食品。

外交部說，由於前往日本旅遊國人眾多，外交部在此呼籲國人赴日時切勿購買或食用含有HHCH成分的糖果及食品，以免危害自身健康。自12月2日開始，HHCH即可能列為管制性藥物，屆時持有或食用相關食品都可能觸犯日本法令規定而面臨刑責，在此特別籲請國人注意。

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