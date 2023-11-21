快訊

恐不放棄武統！不是2027 旅美中國學者示警「台灣最危險時期」

到底誰反猶？加薩戰爭下 法國的政治光譜與猶太論述

棒球／曝美日韓有意兄弟洋投 紐媒稱中職是「China」被網指正

影／藍白合最後關頭？朱立倫：用最大同理心對話

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
民眾黨立委參選人蔡壁如（左二）在國民黨主席朱立倫（中）、台中市長盧秀燕（左三）的陪同下今早與國民黨立委參選人林家興（右一）、黃健豪（右二）、楊瓊瓔（右三）、廖偉翔（左一）聯合登記。記者黃仲裕／攝影
民眾黨立委參選人蔡壁如（左二）在國民黨主席朱立倫（中）、台中市長盧秀燕（左三）的陪同下今早與國民黨立委參選人林家興（右一）、黃健豪（右二）、楊瓊瓔（右三）、廖偉翔（左一）聯合登記。記者黃仲裕／攝影

國民黨主席朱立倫今天上午前往台中陪同黨內立委參選人及民眾黨立委參選人蔡壁如聯合登記，他在受訪時表示，會用最大的誠意與同理心持續對話，不管是國民黨參選人及民眾黨蔡壁如都要當選，這是台灣民主改革重要的里程碑，大家都要放心自我，心中都是台灣人民，要放下各種理由。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 朱立倫

延伸閱讀

傳柯朱馬侯協商有錄音？ 陳智菡：若有就是有人偷錄

藍白能互站台？蔡壁如曝柯文哲意願：國民黨要去掉黨紀條款

談藍白合？蔡壁如：合作當然最好 不能合作大家要和諧

批他「出場即作弊」黃士修：侯友宜不退 在野僵局不解

相關新聞

誓師大會柯文哲喊「拚戰到底」話中有玄機 沈富雄直呼：柯媽媽很可憐

台灣民眾黨19日下午在板橋舉辦「Team KP 誓師大會」，吸引了上萬名支持者到場，柯文哲的父母、妻子及妹妹柯美蘭都現身力挺，連剛宣布加入民眾黨的前立委黃國昌也有出席。

柯找郭惡補統計學？侯友宜：柯主席對統計學很了解吧？

國民黨與民眾黨對民調誤差範圍是統計教科書或柯氏說法，雙方僵持。民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘連兩天見面，郭...

藍白合若失敗 韓國瑜被點名是侯友宜最強副手人選

藍白合觸礁，國民黨立委指出，現在許多基層認為，如果藍白合未成，黨內最強副手人選就是高雄市前市長韓國瑜。國民黨立委賴士葆表...

稱藍白合在柯文哲一念間 侯友宜：我會等你到最後一刻

藍白合依舊膠著，國民黨總統參選人侯友宜上午受訪表示，民眾黨總統參選人柯文哲常說30秒做最後決定，「但他是決定別人的生死，...

藍白能互站台？蔡壁如曝柯文哲意願：國民黨要去掉黨紀條款

台中地方區域立委在市長盧秀燕領軍下，「藍白合」態勢明確，但總統選舉「藍白合」仍未果，是否間接影響地方合作？民眾黨台中立委...

蕭美琴辭駐美代表 外交部：對美工作沒有空窗期

民進黨總統參選人賴清德今與我駐美代表蕭美琴至中選會正式登記參選。針對未來駐美代表將由誰接任，外交部今表示，蕭美琴在請辭獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。