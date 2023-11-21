影／藍白合最後關頭？朱立倫：用最大同理心對話
國民黨主席朱立倫今天上午前往台中陪同黨內立委參選人及民眾黨立委參選人蔡壁如聯合登記，他在受訪時表示，會用最大的誠意與同理心持續對話，不管是國民黨參選人及民眾黨蔡壁如都要當選，這是台灣民主改革重要的里程碑，大家都要放心自我，心中都是台灣人民，要放下各種理由。
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