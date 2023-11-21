洪孟楷、邱臣遠登記尬場被問藍白合 雙方力挺自家母雞

藍白合瀕臨破局，國民黨立委洪孟楷、民眾黨立委參選人邱臣遠今日不約而同到新北市選委會登記，分別被問及藍白合，洪說國民黨有自己的腳步、步驟，認為這兩天會有明朗的答案，也堅定支持國民黨總統參選人；邱則表示，柯（民眾黨總統參選人）正侯（國民黨總統參選人）副才最有機會，支持柯參選到底。

洪孟楷、邱臣遠兩人今上午約9時一前一後抵達新北選委會，兩邊輸人不輸陣，洪找來列入國民黨不分區立委的新北法制局長吳宗憲、婦產科醫師陳菁徽，邱則由民眾黨立委賴香伶、張其祿及議員陳世軒與黃瀞瑩陪同登記，由於邱先在選委會門前造勢，先抵達的洪孟楷登記完後，在一樓大廳等邱結束，雙方在選委會大廳打照面，主動握手寒暄，氣氛融洽。

不過被問及藍白合議題，洪說，總統、副總統這周要一起登記，國民黨有自己的腳步、步驟，會按照腳步，團結可團結力量，達成政黨輪替目標，既然有6成5民意都希望政黨輪替，相信在野夥伴也有聽到。洪認為，再給整合一點時間，這2天應該就會有明朗答案，他也會堅定支持國民黨總統參選人。

邱臣遠則說，在野整合是要達到政黨輪替，需要選出勝率最高、最強的組合，而從主流民意、民調來看，柯正侯副是最有機會的，民眾黨會基於這樣前提下持續努力，會為在野整合努力。邱也說，在野整合不管是國民黨還是郭董來說，「是合作的合，並非合併的合」，認為民眾黨還是應有自身政黨主體性。

至於是否支持柯文哲用總統身份參選到底，邱說，他支持柯文哲參選到底，認為在野合作有很多層次，不管是國會、地方或組聯合政府都可以合作、競爭，但前提還是要和諧；張其祿也說，政黨都有主體性，在野整合不應都是民眾黨讓分，若民眾黨不提不分區、總統候選人，這樣的政黨還有存在價值嗎，合作保持最大善意且合理，並非一方讓到最後，且柯文哲也是社會民望最高的。 民眾黨立委參選人邱臣遠由民眾黨立委賴香伶、張其祿及議員陳世軒與黃瀞瑩陪同登記。記者劉懿萱／攝影 國民黨立委洪孟楷今上午登記，找來列入國民黨不分區立委的新北法制局長吳宗憲、婦產科醫師陳菁徽。記者劉懿萱／攝影

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