快訊

稱藍白合在柯文哲一念間 侯友宜：我會等你到最後一刻

柯文哲副手準備好了！陳智菡：黃珊珊明代領表「預計登記時間曝光」

呆卡戶持同家銀行70張信用卡 銀行清卡有成本考量？

影／王婉諭操作棄保喊只有她能擊敗林思銘 藍綠兩黨說話了

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
林思銘表示，每位對手都是可敬的對手，也都不能輕忽，即使自己的選情評估一直處於穩定領先，且遠遠超過5%，但自己絕對不會大意，會用穩健的腳步，依照既定的選戰策略前進，直到開票贏得勝選。圖／報系資料照
林思銘表示，每位對手都是可敬的對手，也都不能輕忽，即使自己的選情評估一直處於穩定領先，且遠遠超過5%，但自己絕對不會大意，會用穩健的腳步，依照既定的選戰策略前進，直到開票贏得勝選。圖／報系資料照

選戰白熱化！新竹縣第二選區立委繼國民黨籍參選人林思銘、民進黨籍曾聖凱完成登記後，今天上午時代力量參選人王婉諭也完成登記。王婉諭強調，她民調和林思銘非常接近，並喊出「只有王婉諭，能贏林思銘」試圖操作棄保；林思銘也反擊，自己民調遠遠超過5%領先，但絕不會大意；民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方也表示，相信民進黨基層以及所有進步派、台灣派的支持者一定會團結、集結最大支持讓曾聖凱勝選。

立委選舉昨起開始登記，時代力量新竹縣第二選區立委參選人王婉諭，今天上午在新竹市立委參選人邱顯智、不分區立委參選人宋國鼎陪同下前往新竹縣選委會登記參選。王婉諭表示，4年前她以被害者家屬的身份，帶著眾人的期待進入國會，不僅實踐她對社會的承諾，同時也通過爭取多項兒少權益法案。

面對對手質疑她空降，她強調竹東是他外婆的家，他10年工程師生涯也都在新竹，更在這裡結婚生子，新竹有著她許多童年的無數回憶，更她人生重要的里程碑，也正是這些生命經驗，讓她深深感受到，新竹縣真的停滯太久，需要新的改變。她也強調，不論是公開或內參民調，她跟對手林思銘的差距都已經接近了，甚至進入誤差範圍內，「只有我有機會擊敗林思銘勝選」。

林思銘對此表示，每位對手都是可敬的對手，也都不能輕忽，即使自己的選情評估一直處於穩定領先，且遠遠超過5%，但自己絕對不會大意，會用穩健的腳步，依照既定的選戰策略前進，直到開票贏得勝選。

林思銘也感謝鄉親疼愛、支持，讓他4年前有機會進入立法院，這4年來他奔波在立法院、新竹縣，扮演好監督中央政府的角色，也立法修法增進人民福祉，更重要的是，配合縣府建設爭取中央補助經費，他一刻都不敢懈怠，從中央搬回70億的建設經費，就是他回報鄉親的證明，鄉親一定會用選票證明誰是深耕新竹、長期努力建設新竹的立委。

鄭朝方回應，新竹縣第一、二選區人才輩出、競爭激烈，昨天他陪同曾聖凱登記時，碰到國民黨參選人，也非常禮貌跟對方趨前握手，今天也看到時代力量參選人登記，相信未來幾天，會有不同政黨參選人出來登記參選，這是一個民主多元社會的現象，至於每一位參選人，民進黨都給予祝福。

鄭朝方強調，民進黨籍的參選人曾聖凱非常優秀，相信民進黨基層以及所有進步派、台灣派的支持者一定會團結、集結最大支持讓曾聖凱勝選，相信曾聖凱也和台中市第五選區立委莊競程一樣，事實上莊競程在2020年時，也是以陽明交大教授身分參選，競選過程沒被看好，但最後擊敗老將當選，代表非常多願意支持學有所成的參選人，相信曾聖凱是莊競程2.0版。

鄭朝方表示，每個政黨都有自己的支持者，特別是曾聖凱具有跨世代、跨領域，甚至是跨政黨支持者，他是一位學者、優秀人才，相信他可以蒐羅很多，甚至政治冷漠族群給他支持。

時代力量新竹縣第二選區立委參選人王婉諭，今天上午在新竹市立委參選人邱顯智、不分區立委參選人宋國鼎陪同下前往新竹縣選委會登記參選。記者黃羿馨／攝影
時代力量新竹縣第二選區立委參選人王婉諭，今天上午在新竹市立委參選人邱顯智、不分區立委參選人宋國鼎陪同下前往新竹縣選委會登記參選。記者黃羿馨／攝影
王婉諭強調，她民調和林思銘非常接近，並喊出「只有王婉諭，能贏林思銘」試圖操作棄保。記者黃羿馨／攝影
王婉諭強調，她民調和林思銘非常接近，並喊出「只有王婉諭，能贏林思銘」試圖操作棄保。記者黃羿馨／攝影
民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方也表示，相信民進黨基層以及所有進步派、台灣派的支持者一定會團結、集結最大支持讓曾聖凱勝選。記者郭政芬／攝影
民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方也表示，相信民進黨基層以及所有進步派、台灣派的支持者一定會團結、集結最大支持讓曾聖凱勝選。記者郭政芬／攝影

2024選舉 2024立委選舉 王婉諭 林思銘 曾聖凱 2024桃竹苗立委

延伸閱讀

竹縣立委三人登記 藍綠黨部主委大方同框喊：各自努力

藍營竹縣青年後援會成立 林思銘提政見要幫青年加薪

藍白合卡關 藍委林思銘急提醒：勿忘民意是下架民進黨

黃國昌退時力加入民眾黨 王婉諭：跟牛鬼蛇神共事不易

相關新聞

王鴻薇揭潘孟安吸違法加熱菸 要求供出源頭

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭露民進黨總統參選人賴清德辦公室總幹事潘孟安，與若干民進黨新潮流要角，在海鮮餐廳門口抽加熱...

影／王婉諭操作棄保喊只有她能擊敗林思銘 藍綠兩黨說話了

選戰白熱化！新竹縣第二選區立委繼國民黨籍參選人林思銘、民進黨籍曾聖凱完成登記後，今天上午時代力量參選人王婉諭也完成登記。...

影／藍白合膠著 饒慶鈴喊話票投侯友宜 暗批柯把自己無限放大

2024總統選舉登記第二天，「藍白合」依舊卡關。台東縣長饒慶鈴今天陪同黨籍立委黃建賓登記後表示，相信很多鄉親的眼睛比她還...

【專家之眼】擴大統籌款規模能解決地方財政困境嗎？

每年九月，財政部、主計總處就會公布下一年度的統籌分配稅款及一般性補助款分配金額，以方便地方政府編列下一年度的預算。每次一...

中台灣搖擺州如大選章魚哥 「不討厭度」左右總統府門票

台中市、彰化縣人口總數超過400萬人，過去8年中央和地方選舉，每隔2年就以懸殊票數在藍綠之間擺盪，沒有明顯的政治色彩，被稱為「搖擺州」。值得關注的是，過去兩屆總統大選，台中市、彰化縣的票數分布，幾乎是全國縮影，宛如大選觀測的「章魚哥」；換句話說，抓住中彰選民喜好，就有機會拿下通往總統府的門票。

老農津貼加碼演進史 看這次選前立委喊價多少

距離總統、立委選舉不到2個月，老農津貼成為重要「搶票工具」，不分黨派立委共提出27案「老農福利津貼暫行條例修正草案」，多數內容均擬放寬老農津貼請領條件或加碼津貼基準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。