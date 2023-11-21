影／王婉諭操作棄保喊只有她能擊敗林思銘 藍綠兩黨說話了

選戰白熱化！新竹縣第二選區立委繼國民黨籍參選人林思銘、民進黨籍曾聖凱完成登記後，今天上午時代力量參選人王婉諭也完成登記。王婉諭強調，她民調和林思銘非常接近，並喊出「只有王婉諭，能贏林思銘」試圖操作棄保；林思銘也反擊，自己民調遠遠超過5%領先，但絕不會大意；民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方也表示，相信民進黨基層以及所有進步派、台灣派的支持者一定會團結、集結最大支持讓曾聖凱勝選。

立委選舉昨起開始登記，時代力量新竹縣第二選區立委參選人王婉諭，今天上午在新竹市立委參選人邱顯智、不分區立委參選人宋國鼎陪同下前往新竹縣選委會登記參選。王婉諭表示，4年前她以被害者家屬的身份，帶著眾人的期待進入國會，不僅實踐她對社會的承諾，同時也通過爭取多項兒少權益法案。

面對對手質疑她空降，她強調竹東是他外婆的家，他10年工程師生涯也都在新竹，更在這裡結婚生子，新竹有著她許多童年的無數回憶，更她人生重要的里程碑，也正是這些生命經驗，讓她深深感受到，新竹縣真的停滯太久，需要新的改變。她也強調，不論是公開或內參民調，她跟對手林思銘的差距都已經接近了，甚至進入誤差範圍內，「只有我有機會擊敗林思銘勝選」。

林思銘對此表示，每位對手都是可敬的對手，也都不能輕忽，即使自己的選情評估一直處於穩定領先，且遠遠超過5%，但自己絕對不會大意，會用穩健的腳步，依照既定的選戰策略前進，直到開票贏得勝選。

林思銘也感謝鄉親疼愛、支持，讓他4年前有機會進入立法院，這4年來他奔波在立法院、新竹縣，扮演好監督中央政府的角色，也立法修法增進人民福祉，更重要的是，配合縣府建設爭取中央補助經費，他一刻都不敢懈怠，從中央搬回70億的建設經費，就是他回報鄉親的證明，鄉親一定會用選票證明誰是深耕新竹、長期努力建設新竹的立委。

鄭朝方回應，新竹縣第一、二選區人才輩出、競爭激烈，昨天他陪同曾聖凱登記時，碰到國民黨參選人，也非常禮貌跟對方趨前握手，今天也看到時代力量參選人登記，相信未來幾天，會有不同政黨參選人出來登記參選，這是一個民主多元社會的現象，至於每一位參選人，民進黨都給予祝福。

鄭朝方強調，民進黨籍的參選人曾聖凱非常優秀，相信民進黨基層以及所有進步派、台灣派的支持者一定會團結、集結最大支持讓曾聖凱勝選，相信曾聖凱也和台中市第五選區立委莊競程一樣，事實上莊競程在2020年時，也是以陽明交大教授身分參選，競選過程沒被看好，但最後擊敗老將當選，代表非常多願意支持學有所成的參選人，相信曾聖凱是莊競程2.0版。

鄭朝方表示，每個政黨都有自己的支持者，特別是曾聖凱具有跨世代、跨領域，甚至是跨政黨支持者，他是一位學者、優秀人才，相信他可以蒐羅很多，甚至政治冷漠族群給他支持。 時代力量新竹縣第二選區立委參選人王婉諭，今天上午在新竹市立委參選人邱顯智、不分區立委參選人宋國鼎陪同下前往新竹縣選委會登記參選。記者黃羿馨／攝影 王婉諭強調，她民調和林思銘非常接近，並喊出「只有王婉諭，能贏林思銘」試圖操作棄保。記者黃羿馨／攝影 民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方也表示，相信民進黨基層以及所有進步派、台灣派的支持者一定會團結、集結最大支持讓曾聖凱勝選。記者郭政芬／攝影

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