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影／潘孟安抽加熱菸 王鴻薇：要求相關單位確實開罰

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（圖）今天舉行記者會，提出照片證據揭露賴清德競選辦公室總幹事潘孟安，在今年8月9日於八德路田園海鮮餐廳與民進黨等人聚會，潘孟安公然在門口抽加熱菸。王鴻薇表示台灣尚未有合法加熱菸，目前她已經向台北市衛生局檢舉，要求潘孟安提供違法加熱菸源頭，要求相關單位確實開罰。記者季相儒／攝影
國民黨立委王鴻薇（圖）今天舉行記者會，提出照片證據揭露賴清德競選辦公室總幹事潘孟安，在今年8月9日於八德路田園海鮮餐廳與民進黨等人聚會，潘孟安公然在門口抽加熱菸。王鴻薇表示台灣尚未有合法加熱菸，目前她已經向台北市衛生局檢舉，要求潘孟安提供違法加熱菸源頭，要求相關單位確實開罰。記者季相儒／攝影

國民黨立委王鴻薇今天舉行記者會，提出照片證據揭露賴清德競選辦公室總幹事潘孟安，在今年8月9日於八德路田園海鮮餐廳與民進黨等人聚會，潘孟安公然在門口抽加熱菸。

王鴻薇表示台灣尚未有合法加熱菸，目前她已經向台北市衛生局檢舉，要求潘孟安提供違法加熱菸源頭，要求相關單位確實開罰。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

潘孟安 王鴻薇 衛生局

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