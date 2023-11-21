影／潘孟安抽加熱菸 王鴻薇：要求相關單位確實開罰

台中市、彰化縣人口總數超過400萬人，過去8年中央和地方選舉，每隔2年就以懸殊票數在藍綠之間擺盪，沒有明顯的政治色彩，被稱為「搖擺州」。值得關注的是，過去兩屆總統大選，台中市、彰化縣的票數分布，幾乎是全國縮影，宛如大選觀測的「章魚哥」；換句話說，抓住中彰選民喜好，就有機會拿下通往總統府的門票。

2023-11-21 06:00