快訊

稱藍白合在柯文哲一念間 侯友宜：我會等你到最後一刻

柯文哲副手準備好了！陳智菡：黃珊珊明代領表「預計登記時間曝光」

呆卡戶持同家銀行70張信用卡 銀行清卡有成本考量？

王鴻薇揭潘孟安吸違法加熱菸 要求供出源頭

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭露民進黨總統參選人賴清德辦公室總幹事潘孟安，與若干民進黨新潮流要角，在海鮮餐廳門口抽加熱菸。圖／王鴻薇辦公室
國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭露民進黨總統參選人賴清德辦公室總幹事潘孟安，與若干民進黨新潮流要角，在海鮮餐廳門口抽加熱菸。圖／王鴻薇辦公室

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭露民進黨總統參選人賴清德辦公室總幹事潘孟安，與若干民進黨新潮流要角，在海鮮餐廳門口抽加熱菸，她說她已向台北市衛生局檢舉，並要求潘提供加熱菸源頭。

王鴻薇在記者會上展示照片，指出潘孟安今年8月9日在八德路田園海鮮餐廳門口，與民進黨要角林錫耀、史哲、許立明、張惇涵等聚會，並抽加熱菸。

王鴻薇說，目前市面上根本沒有合法的加熱菸，潘孟安身為賴清德最重要的輔選大將卻大抽特抽，這擺明是抽「私菸」。蔡英文總統有超買私菸，賴清德身邊人是狂抽私菸。

王鴻薇強調，她推動無菸校園人行道，也要求台北市政府修訂「新興菸品管理自治條例」，對於潘孟安的行為不能容忍，根據「菸害防制法」規定，任何人在任何地點，使用電子煙或是未經審查通過的加熱菸，可處新台幣2000至1萬元；違法製造、輸入業者，可處1000萬元至5000萬元；違法販賣則可處20萬元至100萬元。

王鴻薇提到，台灣應是全面禁止電子煙，加熱菸及加熱菸器，應經審查通過，始可製造、輸入及販售。我國目前尚未有合法的加熱菸，因此不論是網路、非法組織走私入台，皆已經觸法，她將照片提供給台北市衛生局，要求依法重罰。

王鴻薇說，陸委會副主委梁文傑日前才被爆抽加熱菸違法，照片也剛好有潘孟安在旁邊，潘又被拍到公然違法，兩人出入新潮流場合目無法紀，完全不顧旁人眼光，已經嚴重影響社會大眾觀感，請潘孟安向社會說明、道歉，並配合相關單位調查溯源。

媒體詢問潘孟安對此已經表態「該罰就罰」，王鴻薇回應，也許一萬元對潘孟安、梁文傑而言不算什麼，但作為重要政治人物，態度是什麼？什麼叫做該罰就罰？這些私菸如果是自己購買，有交易行為，就是在幫助逃漏稅；如果他人贈送，這事情更大條，菸害防制法很多利益團體角力跟關說。請問未經核准上市的加熱菸來源到底是哪裡？

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭露民進黨總統參選人賴清德辦公室總幹事潘孟安，與若干民進黨新潮流要角，在海鮮餐廳門口抽加熱菸，並向台北市衛生局檢舉。圖／王鴻薇辦公室
國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭露民進黨總統參選人賴清德辦公室總幹事潘孟安，與若干民進黨新潮流要角，在海鮮餐廳門口抽加熱菸，並向台北市衛生局檢舉。圖／王鴻薇辦公室
國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭露民進黨總統參選人賴清德辦公室總幹事潘孟安，與若干民進黨新潮流要角，在海鮮餐廳門口抽加熱菸。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭露民進黨總統參選人賴清德辦公室總幹事潘孟安，與若干民進黨新潮流要角，在海鮮餐廳門口抽加熱菸。記者屈彥辰／攝影

潘孟安 王鴻薇 私菸

延伸閱讀

賴清德批柯文哲缺外交訓練 王鴻薇：你才是國家級災難

藍白協商周六定人選 王鴻薇：盼大家不要反悔

馬英九提全民調解藍白僵局 王鴻薇：定義恐有分歧

顧問商帶董座東京教育訓練？王鴻薇再轟合庫投信說謊

相關新聞

王鴻薇揭潘孟安吸違法加熱菸 要求供出源頭

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭露民進黨總統參選人賴清德辦公室總幹事潘孟安，與若干民進黨新潮流要角，在海鮮餐廳門口抽加熱...

遭爆家族透天違建高爾夫練習場 張智倫火速聘工人拆除

新北市中和區國民黨立委參選人張智倫家族昨遭爆違建，位於中和鬧區的透天厝頂樓加蓋成球場，他請工人今早火速拆除。有鄰居幫忙緩...

藍白合破局？王金平：未到最後關頭 總是有所期待

立法院前院長王金平今天上午與國民黨提名的7位高雄立委參選人一起到選委會登記。王金平說，國家掌舵者要穩健，不能朝三暮四，國...

藍白合若失敗 韓國瑜被點名是侯友宜最強副手人選

藍白合觸礁，國民黨立委指出，現在許多基層認為，如果藍白合未成，黨內最強副手人選就是高雄市前市長韓國瑜。國民黨立委賴士葆表...

【專家之眼】擴大統籌款規模能解決地方財政困境嗎？

每年九月，財政部、主計總處就會公布下一年度的統籌分配稅款及一般性補助款分配金額，以方便地方政府編列下一年度的預算。每次一...

中台灣搖擺州如大選章魚哥 「不討厭度」左右總統府門票

台中市、彰化縣人口總數超過400萬人，過去8年中央和地方選舉，每隔2年就以懸殊票數在藍綠之間擺盪，沒有明顯的政治色彩，被稱為「搖擺州」。值得關注的是，過去兩屆總統大選，台中市、彰化縣的票數分布，幾乎是全國縮影，宛如大選觀測的「章魚哥」；換句話說，抓住中彰選民喜好，就有機會拿下通往總統府的門票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。