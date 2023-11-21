王鴻薇揭潘孟安吸違法加熱菸 要求供出源頭

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭露民進黨總統參選人賴清德辦公室總幹事潘孟安，與若干民進黨新潮流要角，在海鮮餐廳門口抽加熱菸，她說她已向台北市衛生局檢舉，並要求潘提供加熱菸源頭。

王鴻薇在記者會上展示照片，指出潘孟安今年8月9日在八德路田園海鮮餐廳門口，與民進黨要角林錫耀、史哲、許立明、張惇涵等聚會，並抽加熱菸。

王鴻薇說，目前市面上根本沒有合法的加熱菸，潘孟安身為賴清德最重要的輔選大將卻大抽特抽，這擺明是抽「私菸」。蔡英文總統有超買私菸，賴清德身邊人是狂抽私菸。

王鴻薇強調，她推動無菸校園人行道，也要求台北市政府修訂「新興菸品管理自治條例」，對於潘孟安的行為不能容忍，根據「菸害防制法」規定，任何人在任何地點，使用電子煙或是未經審查通過的加熱菸，可處新台幣2000至1萬元；違法製造、輸入業者，可處1000萬元至5000萬元；違法販賣則可處20萬元至100萬元。

王鴻薇提到，台灣應是全面禁止電子煙，加熱菸及加熱菸器，應經審查通過，始可製造、輸入及販售。我國目前尚未有合法的加熱菸，因此不論是網路、非法組織走私入台，皆已經觸法，她將照片提供給台北市衛生局，要求依法重罰。

王鴻薇說，陸委會副主委梁文傑日前才被爆抽加熱菸違法，照片也剛好有潘孟安在旁邊，潘又被拍到公然違法，兩人出入新潮流場合目無法紀，完全不顧旁人眼光，已經嚴重影響社會大眾觀感，請潘孟安向社會說明、道歉，並配合相關單位調查溯源。

媒體詢問潘孟安對此已經表態「該罰就罰」，王鴻薇回應，也許一萬元對潘孟安、梁文傑而言不算什麼，但作為重要政治人物，態度是什麼？什麼叫做該罰就罰？這些私菸如果是自己購買，有交易行為，就是在幫助逃漏稅；如果他人贈送，這事情更大條，菸害防制法很多利益團體角力跟關說。請問未經核准上市的加熱菸來源到底是哪裡？ 國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭露民進黨總統參選人賴清德辦公室總幹事潘孟安，與若干民進黨新潮流要角，在海鮮餐廳門口抽加熱菸，並向台北市衛生局檢舉。圖／王鴻薇辦公室 國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭露民進黨總統參選人賴清德辦公室總幹事潘孟安，與若干民進黨新潮流要角，在海鮮餐廳門口抽加熱菸。記者屈彥辰／攝影

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