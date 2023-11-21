柯P知道誤差±3％還是簽？ 與會人士：馬、朱都曾提醒

國民黨與民眾黨對民調「誤差範圍」是統計教科書或「柯氏說法」，雙方兜不攏。昨瘋傳一段政論節目片段，資深媒體人尚毅夫爆料，15日政黨協商當天，有兩人和柯文哲說誤差範圍是正負三，馬英九也有特別提醒柯；此時民眾黨立委參選人蔡壁如說，「柯P知道，有，但他還是簽了」。

對此，蔡壁如昨晚受訪還原來龍去脈，並強調柯從頭到尾的意思就是「贏侯3％」。蔡壁如說，當時是廣告時間被側錄，沒錄到的前段是議員游淑慧先問「柯到底知不知道誤差範圍？」蔡壁如說，柯已經講了十幾天，柯的思維很簡單，就是「如果我沒有贏侯三趴，就禮讓侯」。

蔡壁如說，柯當然知道什麼事「誤差範圍」，昨天她去找柯文哲時，柯也講了他所認知的誤差範圍。但在讓分過程中，柯的腦袋裡面沒有正負，「若有負數，難道是柯輸給侯嗎？當然是正三趴」，柯和朱、馬、侯等人思維是不一樣的。

鴻海董事長郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲連兩日見面，也再次討論到「統計學」。與會人士透露，其實遊戲規則是清楚的，15日政黨協商會議中，馬英九、國民黨主席朱立倫在會中都有說清楚「統計範圍」意思，也都親耳聽到是「正負3％」，柯文哲和陳智菡都心理有數，現場都有錄音，但公布實在就是不講武德了。

陳智菡昨則是在「新聞面對面」中提到，17日雙方專家在民調會議中無法達成共識時，他們有表達柯文哲當初承諾的不是讓3％而是讓6％，但國民黨方面強調「沒有要柯讓6％」，陳智菡則稱當時有錄音錄影，都會知道真相。

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