議題攻防藍白要合擊監督民進黨 徐巧芯：都是弱雞互啄沒意義

國民黨台北市立委參選人徐巧芯今早上廣播節目，話題圍繞藍白合身上，她認為，如果能合，今天的所有生氣、謾罵攻擊到明天都毫無意義；如果沒有合，那等一天再罵也沒關係，但火力要轉向民進黨，放下陳見，用議題來合作、分進合擊監督民進黨，「如果兩邊都是弱雞，那互啄有什麼意義？兩邊都要強起來。」

徐巧芯表示，總統層次的藍白若沒能合作，小雞們相互拉抬不會減低，像是台中、新北都有藍白小雞合作的案例，強調，「如果藍白結果不如預期，不要情緒發洩彼此身上，最沒有意義事情是兩個不會上的人還在吵架、浪費生命，如果其中一個人可能會上，那要確保至少不是賴清德。」

眼看選舉日程逼近，徐巧芯按照日期去推算選舉步驟，現在至少1到2周會吵藍白合議題、不分區民單，三黨會論述爭取支持，再來離選舉剩30幾天，就是議題攻防期，所以藍白合不合，也不需要廝殺，議題都能合作。

她說，議題攻防差不多約一個月時間，因為接下來是耶誕、跨年周，民眾不會去理會選舉，緊接著是大造勢、動員，「認真推算議題戰只有28天，我目前規劃三場記者會、規劃每周打一個議題。」

徐巧芯認為，所有為了藍白合的人，像是馬英九、朱立倫、韓國瑜、侯友宜、柯文哲，都值得給他們一個掌聲，協商本來就是談判到對自己最有利部分，至少大家都有努力，「不管成敗，對賴清德不信任是共同價值。」

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