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加碼老農津貼 立委選前狂提27案

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
選前朝野立委紛提出老農津貼暫行條例修正草案，高達廿七提案，多數均擬放寬老農津貼請領條件或加碼津貼基準。記者林伯東／攝影
選前朝野立委紛提出老農津貼暫行條例修正草案，高達廿七提案，多數均擬放寬老農津貼請領條件或加碼津貼基準。記者林伯東／攝影

距離總統、立委選舉不到兩個月，老農津貼成為重要「搶票工具」，不分黨派立委共提出廿七案「老農福利津貼暫行條例修正草案」，多數內容均擬放寬老農津貼請領條件或加碼津貼基準，及刪除「暫行」二字。學者批評，一味加碼老農津貼，對長期農業結構的調整有限，提案立委若無法提供更好的加碼理由或配套方案，恐怕只會圖利更多「假農民」。

以往挨批農業政策最愛「撒幣」的農業部，昨天備詢的態度卻顯得保守，坦言若調漲至一萬元，政府每年恐需增加一五六億元支出，需審慎評估，一個月內會與行政院主計總處協商，並提出農業部的方案。

老農津貼開辦近卅年，二○一一年建立制度性調整機制，請領基準為二○一二年的七千元，排富後符合資格的六十五歲以上農民可月領，接著每四年依消費者物價指數（ＣＰＩ）成長率調整，於二○一六年調升為七二五六元、二○二○年調為七五五○元。

行政院推估二○一九年至二○二三年的ＣＰＩ成長率約百分之七，今年九月宣布明年一月調增八加一項社福津貼給付，老農津貼明年預計調升為八○八○元，約五十五萬人可領取，一年發出約五百億元。

由於國民黨總統參選人侯友宜日前喊出老農津貼逐年調升至一萬元，不少立委也競相加碼、提出修正草案。

昨天立法院社會福利及衛生環境、經濟、內政委員會聯席會議，審查各委員版本「老年農民福利津貼暫行條例條文修正草案」，多數提出修正草案的立委認為，ＣＰＩ受疫情、戰爭因素大幅增漲，明年老農津貼應調至八五五○元至一萬元，調整周期從每四年改為每二至三年。也有立委提出放寬排富條款標準，包含所得上限調為六十萬元、財產調為一千萬元、唯一自住房屋調整至七百萬元，及原住民請領年齡降至五十五歲、刪除原法律名稱「暫行」二字。

備詢的農業部代理部長陳駿季估算，明年調整老農年金後，每年增加總支出三三點八億元，若調整至每月八千五百元，需增加約六十億元，調整至每月一萬元則增加總支出一五六億元。

陳駿季說，現行老農津貼調整機制已能有效反映中長期物價波動情況，照顧農民生活並兼顧政府財政負擔，應維持現行機制，並以每四年調整一次為宜；另老農津貼排富規定已較國內其他老人生活津貼寬鬆。

台大農經系主任張宏浩批評，政治人物要縮短調整周期，甚至遇到選舉年就紛紛要求加碼老農年金時，就應提出更強烈的加碼理由及配套措施，若一味加碼老農津貼，恐圖利更多「假農民」。他認為老農津貼不應齊頭式平等，而依照對農業的貢獻度，訂定衡量指標。

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