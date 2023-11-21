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學者：老農津貼一味加碼 無助農業結構

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
學者表示，一味加碼老農津貼，對長期調整農業結構的效益有限。示意圖／聯合報系資料照片
學者表示，一味加碼老農津貼，對長期調整農業結構的效益有限。示意圖／聯合報系資料照片

選舉前夕，不分黨派立委競相提案加碼老農津貼，學者表示，支持保障農民權益，但選前就喊加碼、縮短老農津貼調整周期，應提出更強的加碼理由和配套。時代力量立委王婉諭質疑，農業部整體編列預算約一六二二點七九億元，其中法律義務支出社會預算約八三九億元，根本變成「農業福利部」，如今又要調漲老農津貼，恐使財政都支出於福利預算。

王婉諭認為，推動農業永續、農業發展、提高農業競爭力、讓農民農動成果被看到，才是重點，建議農業部應優先針對農民健康保險、農民職災保險、農民退休儲金等，提高具體規畫比例，農業才能永續經營。

台大農經系主任張宏浩表示，農業部自二○二一年起，訂定農民退休儲金制度，該制度就是比照勞保退休金的「先存再領」概念，由於農民不用付營業稅，基本上年輕時就比照一般勞工開始儲蓄，應更有辦法存到錢。如今已有農民退休儲金制度，民意代表卻又要調高老農津貼基準，自然無法彰顯儲金制度的精神與效益。

張宏浩解釋，他絕對支持政府保障農民權益，但政治人物要把現行每四年依照物價指數調整的周期，縮短至二或三年，甚至遇到選舉年，就紛紛要求加碼老農年金，應提出更強烈的加碼理由及配套措施。

張宏浩表示，農民保險人數高達百萬人，實際從農人數卻僅五十三萬人，若一味加碼老農津貼，對長期調整農業結構的效益有限。

農民 老農津貼 農業部

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