冷眼集／立委搶票 老農津貼淪選舉工具

開辦近卅載的「老農津貼」，原是政府照顧年長農民的美意，卻早已跟著大小不斷的選舉，成為各政黨與民代競相開支票、加碼的「選舉工具」，立委在選前一個多月競相提出廿七個修正草案，以「照顧農民之名」行「搶票之實」。口口聲聲照顧農民，其實是在意自己的政治前途，誰來看顧國家財政？

「老年農民福利津貼暫行條例」一九九五年起開辦，當年老農月領三千元，於陳水扁執政時期，八年就調整三次，雖然二○一一年建立制度性調整機制，每四年依消費者物價指數（ＣＰＩ）成長率調整，也設定排富條款，但每逢大選，老農津貼就浮上檯面，成為政治人物最「唾手可得」的政治操作工具。

今年九月，行政院宣布明年老農津貼調升至八○八○元，沒想到綠營立委十月就主張老農津貼四年才調整一次，趕不上物價漲幅，要求再加碼；國民黨總統參選人侯友宜十一月提出老農津貼加碼至一萬元時，不分政黨的民意代表也「瘋狂加碼」，再度要靠老農津貼搶票。

昨天立院社福衛環、內政、經濟委員會聯席會議，光討論老農津貼暫行條例修正草案的立委提案，就多達廿七案，雖不能稱「立院奇蹟」，但選舉倒數計時時刻，立委如此「積極提案」，不管要加碼調升、縮短調整時間、放寬排富條款、降低請領年齡，目標顯然很清楚，就是為了喊價搶選票。

其實早在侯友宜提出加碼老農津貼時，農業部就發新聞稿說明，老農津貼建立每四年依ＣＰＩ成長率調整機制，避免受參選人喊價影響，也建立「三保一金」四大農民福利體系多重保障農民。

以往被視為最愛「撒幣」的農業部，回覆侯友宜的論點，鏗鏘有力，也說明遊戲規則，無疑也明確告知在立院內應該監督政府的眾家立委，老農津貼已有調整機制，「避免受參選人喊價影響」，自然也不該受「搶選票的立委」影響。

農業部沒有提出對案，也沒有提出農業部版本，看似守住底線，但面對立委「步步進逼」，能否扛住壓力，在建立好的制度下，提供真正需要的老農津貼，才是最重要的關鍵。

老農津貼 立委喊加碼 製表／胡瑞玲

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