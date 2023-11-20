周榆修：藍白合看不出退讓空間 柯文哲說沒侯柯配選項

藍白合在民調解讀卡關，民眾黨總統參選人柯文哲昨天說，他會以民眾黨總統候選人的身分拚戰到底，柯文哲競選辦公室主任周榆修今天說，柯侯配看起來比較好贏，經過他們跟柯文哲的確認，目前沒有侯柯配的選項。

柯文哲昨天說，未來會繼續用民眾黨總統候選人身分拚戰到底，此言引來藍白合破局的揣測。面對媒體詢問，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡態度曖昧，僅說她沒辦法回答這問題，大家可以各自解讀。

周榆修晚間在政論節目「2024選戰論壇」表示，他在今天中午有跟國民黨副秘書長江俊霆見面，雙方的共同感覺就是要努力，但是總有一些東西無法跨越，藍白陣營還是很擔心立委的選情，兩人有交換意見，不過各自的底線都很清楚，雙方會彼此尊重。

周榆修透露，其實見面很正常，他們也很常見面，多多少少還是要想一下，但是不會自外於這個世界，如果還有力有未逮的地方，國會席次極大化還是要努力，能做的事情還是要努力，就能不能讓民進黨偷笑，連立法院都沒有辦法過半，藍白陣營會繼續努力。

周榆修說，如果站在國民黨的立場，還是要設身處地，為對方再想一下，但是站在柯文哲的立場，擔任總統（候選人）比較有機會贏，不過還是有很多事情要共同努力，未來不管是誰突圍，包括廢考監、考監虛級化及閣揆同意權等議題，有機會還是要完成。

周榆修指出，民眾黨提名的區域立委人選比較少，希望國民黨在多數選區拿到很好的成績，唯有如此才能拉下民進黨，不能讓他們整碗捧去，現在就是要盡全力防堵民進黨，不管是行政還是立法機構，絕對非國家之福。

周榆修坦言，目前看不出退讓的空間，藍白各自都有支持者，現在就是盡力完成，雙方的底線都不一樣，「這件事情也許沒有辦法很圓滿的完成，要各自努力」，但是周三後不會看到侯柯配的出現，經過他們向柯文哲確認，就是沒有侯柯配的選項。

商品推薦