快訊

北市民政局爆職場霸凌「拍頭羞辱退公文」 多名公務員求助：不想看精神科

登革熱前進應變工作隊解編 羅一鈞可回家做「這事」了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
薛瑞元表示，台南市登革熱疫情已創三個月來新低，「登革熱前進應變工作隊」即日起解編，而疾管署副署長羅一鈞（右二）擔任工作隊長為期64天。薛日前說，「他（羅一鈞）可以回家洗衣服了」。圖／疾管署提供
薛瑞元表示，台南市登革熱疫情已創三個月來新低，「登革熱前進應變工作隊」即日起解編，而疾管署副署長羅一鈞（右二）擔任工作隊長為期64天。薛日前說，「他（羅一鈞）可以回家洗衣服了」。圖／疾管署提供

今年本土登革熱疫情大爆發，截至今日病例數已達2.4萬多例，台南市就占2萬多例。衛福部長部長薛瑞元今特別南下，視察台南市登革熱防治工作，並聽取「登革熱前進應變工作隊」報告。薛瑞元表示，台南市登革熱疫情已創三個月來新低，整體疫情明顯下降，「登革熱前進應變工作隊」已達成階段性目標，即日起解編。

疾管署副署長羅一鈞擔任工作隊長為期64天，薛日前說，「他（羅一鈞）可以回家洗衣服了」。

疾管署指出，「登革熱前進應變工作隊」自今年9月18日成立，由疾管署副署長羅一鈞進駐擔任工作隊隊長，每日投入社區防疫工作，即時提供台南市政府疫情分析及適時調整防治策略，並實地督導地方各項防治工作，累計出動機動防疫隊214組428人次，查核中央權管場域28組、56人次。薛瑞元聽取應變工作隊報告後表示，台南市登革熱疫情自9月底達到最高峰後，即呈整體下降趨勢，同意「登革熱前進應變工作隊」解編。

薛瑞元說，「登革熱前進應變工作隊」解編後，登革熱應變工作組會持續督導及執行「滅孑保全計畫」，進一步壓制疫情，保全防疫成果，避免疫情越冬。並建議台南市市長黃偉哲，為預防明年疫情再起，應及早鼓勵社區民眾主動清除孳生源，也建議市府提出計畫，鼓勵民眾主動拆除容易成為病媒蚊死角的天溝，中央會盡力支持協助。並肯定及感謝六個月來台南市政府和社區鄰里動員的努力和辛勞。

疾管署呼籲，請民眾持續落實「巡、倒、清、刷」且配合衛生單位各項防治措施，並留意身體狀況，進行戶外活動時，務必加強個人防護措施，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，務必盡速就醫，並告知醫師旅遊史及活動史，亦請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，及留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。另確診個案應持續落實防蚊，避免病毒擴散。

登革熱 疫情

延伸閱讀

台南登革熱疫情斷崖式下降 前進應變工作隊解編

薛瑞元視察台南登革熱防治 他頻點頭盼明年不再有疫情

嘉大舉辦中醫藥產業趨勢論壇 薛瑞元：嘉義有機會成為中醫藥重鎮

羅一鈞台南防疫任務倒數 下周登革熱進入保全期

相關新聞

登革熱前進應變工作隊解編 羅一鈞可回家做「這事」了

今年本土登革熱疫情大爆發，截至今日病例數已達2.4萬多例，台南市就占2萬多例。衛福部長部長薛瑞元今特別南下，視察台南市登...

從仙女棒警員到分局長公器私用 警察形象大傷誰該負責

近幾個月警界風波不少，員警違法亂紀頻傳，最受網路熱議的，不外彰化「仙女棒」警員、三重派出所包圍事件，和屏東內埔分局長涉公車私用逾50次爭議；從基層員警到分局長，一連串光怪陸離行為，不斷傷害警察形象尊嚴，這些害群之馬，到底誰該負責。

接見APEC代表團 蔡總統：感謝張忠謀扮演關鍵重要角色

蔡英文總統今天接見我國亞太經濟合作會議（APEC）代表團，感謝領袖代表張忠謀將她所交付的四項重要訊息，轉達給所有與會的A...

藍白合喧鬧多日無果 林昶佐：只有政治算計民眾早厭煩

「藍白合」紛擾多日，針對民調如何計算、誰正誰副，到底怎麼合、會不會合，始終沒有結論。立委林昶佐今受訪時表示，藍白合過程只...

細究國民黨不分區 名單名字只有3人：朱立倫、侯友宜、韓國瑜

國民黨中常會19日通過不分區立委名單排序並送中央委員會行使同意權，完成不分區的提名，安全名單是13到15席 ，可望遞補排序到18席。國民黨不分區提名強調專業、戰力和年輕接班，表面四平八穩，沒有過去兩屆提名的過大爭議，但細究名單背景及提名考量，這名單的名字只有三個人：朱立倫、侯友宜、韓國瑜。

不是參選人卻滿身傷 鄭文燦猛力鐵人輔選為的是自己？

總統、立委選情加溫，但民進黨負面話題最多的不是總統參選人賴清德，反而是行政院副院長鄭文燦，台積電設廠破局、SRF火速過關、澳門喝花酒和捷運炒地皮等爭議，讓鄭文燦成為大選箭靶，不是參選人卻滿身傷，甚至危及政治前途。 鄭文燦近期頻回娘家桃園助講，恢復鐵人跑攤行程，猛批「換市長差這麼多」，賣力輔選程度比去年「選第三任市長」有過之無不及，甚至比部分立委參選人還認真，「戲份」和話題甚至遠比藍綠主帥在地方還要多。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。