登革熱前進應變工作隊解編 羅一鈞可回家做「這事」了

今年本土登革熱疫情大爆發，截至今日病例數已達2.4萬多例，台南市就占2萬多例。衛福部長部長薛瑞元今特別南下，視察台南市登革熱防治工作，並聽取「登革熱前進應變工作隊」報告。薛瑞元表示，台南市登革熱疫情已創三個月來新低，整體疫情明顯下降，「登革熱前進應變工作隊」已達成階段性目標，即日起解編。

疾管署副署長羅一鈞擔任工作隊長為期64天，薛日前說，「他（羅一鈞）可以回家洗衣服了」。

疾管署指出，「登革熱前進應變工作隊」自今年9月18日成立，由疾管署副署長羅一鈞進駐擔任工作隊隊長，每日投入社區防疫工作，即時提供台南市政府疫情分析及適時調整防治策略，並實地督導地方各項防治工作，累計出動機動防疫隊214組428人次，查核中央權管場域28組、56人次。薛瑞元聽取應變工作隊報告後表示，台南市登革熱疫情自9月底達到最高峰後，即呈整體下降趨勢，同意「登革熱前進應變工作隊」解編。

薛瑞元說，「登革熱前進應變工作隊」解編後，登革熱應變工作組會持續督導及執行「滅孑保全計畫」，進一步壓制疫情，保全防疫成果，避免疫情越冬。並建議台南市市長黃偉哲，為預防明年疫情再起，應及早鼓勵社區民眾主動清除孳生源，也建議市府提出計畫，鼓勵民眾主動拆除容易成為病媒蚊死角的天溝，中央會盡力支持協助。並肯定及感謝六個月來台南市政府和社區鄰里動員的努力和辛勞。

疾管署呼籲，請民眾持續落實「巡、倒、清、刷」且配合衛生單位各項防治措施，並留意身體狀況，進行戶外活動時，務必加強個人防護措施，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，務必盡速就醫，並告知醫師旅遊史及活動史，亦請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，及留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。另確診個案應持續落實防蚊，避免病毒擴散。

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