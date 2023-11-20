李德維指蕭美琴缺乏行政經驗 恐難以勝任備位元首

國民黨立委認為，民進黨總統參選人賴清德找駐美代表蕭美琴擔任副手，主因是要爭取青年、都會區選票，還有解除美方對賴的台獨疑慮。國民黨立委李德維指出，蕭美琴僅擔任過立委、駐美代表，缺乏管理大型部會的經驗，以備位元首要求的高度廣度來看，蕭美琴是不及格的。

國民黨立委洪孟楷說，賴清德找蕭美琴擔任副手目的明顯，因為賴清德在歷次民調，都無法掌握住年輕人與都會區選民的支持，期盼能夠藉由蕭美琴拉抬聲勢。

洪孟楷表示，執政黨包袱仍在，蕭美琴過去擔任駐美代表，回台還是要面對選民的質疑，為何有六成五的民意希望下架民進黨，政黨輪替，這是蕭美琴不可迴避的課題，也需要出來面對選民說明與解釋。

李德維說，賴清德會選擇蕭美琴，主因就是賴的台獨色彩過於嚴重，美國無法放心，民進黨希望藉由邀請蕭美琴擔任副手，解除美方疑慮。

李德維指出，蕭美琴過去的經歷，僅有立法委員、駐美代表，至多管理過數十人至百人，缺乏行政經驗與歷練，也沒有管理過大型部會或擔任過縣市首長。從備位元首應有的高度、寬度、廣度來說，蕭是不及格的。

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