影／賴坤成登記參選台東立委 感慨：這一天等了12年

2024總統及立委選舉今天開始登記，民進黨台東立委參選人賴坤成搶頭香，另有「小民參政歐巴桑聯盟」參選人黃婉茹也在下午完成登記。賴坤成在黨部幹部及好友陪同下現身，浩浩蕩蕩完成登記，他表示，這一天已經等了12年之久，盼黨內集中選票、支持者早日歸隊。

2024年1月13日將進行總統及立委投票，各縣市選委會11月20日至11月24日開放登記。民進黨賴坤成、小歐盟黃婉茹皆在今天下午完成登記。國民黨黃建賓、無黨籍許瑞貴，兩團隊預告明天上午登記。

台東現任立委劉櫂豪退出民進黨宣布參選，民進黨面臨黨內分裂。今天下午2點左右，賴坤成在黨部主委簡維國、前縣長陳建年及民間好友趙士強等眾多支持者陪同下前往選委會登記，支持團隊高呼「集中選票、唯一支持賴坤成」。

賴坤成說，經過12年漫長等待，今天終於有機會重返台東政壇、完成立委登記，漫長日子中沒有公職身分，但更有機會沉潛，學習從不同角度看待社會、政治及人心，12年來雖然沒有職務，舉凡台東大小事，只要有機會他就會貢獻心力從不缺席。賴也強調，他過去曾擔任國代、8年台東市長及2年立委，這次獲得黨內提名， 「賴坤成準備好了，有信心重返國會」，若當選只要花3個月時間就會讓台東鄉親有感。

黃婉茹也表示，身為政治素人，此次代表一群媽媽出來參選，透過自己挺身而出，希望修正不合理之處，改變健保法規、路面設計等不友善帶孩子制度，讓社會看見兒童存在、照顧所有照顧孩子的人。 民進黨立委參選人賴坤成在妻子蔡淑文陪同下完成登記。記者徐白櫻／攝影 賴坤成此次獲得民進黨提名參選台東立委，但也面臨黨內分裂危機，登記後在縣府門口發表感性演說。記者徐白櫻／攝影 「小民參政歐巴桑聯盟」參選人黃婉茹以素人身分參選，希望兒童人權獲得各界重視。記者徐白櫻／攝影

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