稅收有望再次超徵！藍委盼普發1萬元 中央想優先還債

今年有望超收3700億元，還會再普發現金嗎？國民黨立委羅明才20日在立法院審查明年度主計總處相關預算案時，呼籲還稅於民，但主計長朱澤民表示，公務預算已送到立法院，不能再加；同黨立委費鴻泰則建議，政府可編列特別預算的方式還稅於民。但財政部長莊翠雲先前受訪時表示，政府會優先還債。

藍委盼普發1萬元

財政委員會20日審查明年度主計總處單位預算案時，羅明才指出，近幾年稅收都超徵，今年全年稅收預估也將超徵，他主張還稅於民，並具體建議明年能夠每人普發現金新台幣1萬元。

但行政院主計總處主計長朱澤民回應，明年度中央政府總預算案正在立法院審議中，所以再要增加金額，事實上在法令上是做不到。費鴻泰接著表示，民眾期盼還稅於民，希望政府記在心裡。他說，如果要透過正在審議中的明年度中央政府總預算案處理，確實不可行，建議明年用特別預算的方式。

政府想優先還債

另外，國民黨立委費鴻泰、賴士葆、林德福提案，質疑近幾年稅收超徵情況經常上演，例如2021年超徵4034億元、2022年更高達4500億元，2023年也預估將超徵。因此，財政委員會也通過主決議，要求主計總處研議如何提升預算編列透明度，強化預算收支推估準確性，以及加強資訊揭露。

財政部曾發布全國賦稅收入初步統計指出，今年10月實徵淨額達2318億元，較上年同月增加318億元（+15.9%）；累計至10月份，實徵淨額3兆223億元，較上年同期增加1963億元，推估下來今年有望超徵大約3700億元。但財政部長莊翠雲日前受訪時表示，若歲入執行優良，首先還是要減少舉債。

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