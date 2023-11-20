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接見APEC代表團 蔡總統：感謝張忠謀扮演關鍵重要角色

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（右）今天接見我國亞太經濟合作會議（APEC）代表團，她感謝領袖代表張忠謀將她所交付的四項重要訊息。圖／總統府提供
蔡英文總統（右）今天接見我國亞太經濟合作會議（APEC）代表團，她感謝領袖代表張忠謀將她所交付的四項重要訊息。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見我國亞太經濟合作會議（APEC）代表團，感謝領袖代表張忠謀將她所交付的四項重要訊息，轉達給所有與會的APEC會員，台灣將致力於亞太區域的繁榮發展，也會與各國合作，一起努力推動能源轉型，打造更具韌性的供應鏈，協助減少亞太區域內的數位落差。

蔡總統說，面對下一階段的挑戰，政府將全力以赴，繼續調整台灣產業的結構和體質，同時發揮台灣的優勢，持續促進區域的進步發展。

蔡總統表示，今年在美國舊金山舉辦的第30屆APEC經濟領袖會議，在大家努力下圓滿落幕，大家都辛苦了。首先感謝張忠謀再次代表她，出席亞太地區最重要的經貿合作論壇，讓台灣能夠和各國增進交流，也在國際上繼續扮演關鍵重要的角色。

蔡總統說，感謝張忠謀將她交付的四項重要訊息，轉達給所有與會的APEC會員，台灣將致力於亞太區域的繁榮發展，也會與各國合作，一起努力推動能源轉型，打造更具韌性的供應鏈，協助減少亞太區域內的數位落差。同時對於會議關注的相互連結、創新以及包容等三大議題，台灣將持續分享經驗，為區域和全球的發展做出更多貢獻。

蔡總統指出，張忠謀以及代表團的成員在各項多邊、雙邊會議，與各國領袖和官員代表交流對話。張忠謀和美國副總統賀錦麗、國務卿布林肯、國家經濟委員會主任布蘭納德及日本首相岸田文雄、新加坡總理李顯龍，進行雙邊對談。相信這些互動都有助於雙邊未來的合作和交流。

APEC 美國

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