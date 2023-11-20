吳沛憶、于美人今登記參選立委 徐巧芯低調現身選委會

台北市第五選區（萬華、北中正）立委選舉三腳督，民進黨吳沛憶、無黨籍于美人都在今早10時現身北市選委會登記參選立委，2人相遇互相加油打氣。國民黨鍾小平與藍營7位北市立委參選人，於周四由台北市長蔣萬安、國民黨北市黨部主委黃呂錦茹陪同登記，展現八仙過海氣勢，力拚8席全上；徐巧芯則低調登記未通知媒體。

今天是總統暨立委參選登記首日，台北市第五選區于美人選在10時搶頭香登記，吳沛憶則跟隨在後。于美人帶著選區民眾陪同，有107歲的獨居老人陳小姐、30多歲的年輕人，還有許多當地支持者；吳沛憶也有立委林昶佐、北市議員苗博雅站台，象徵世代交替。

而國民黨部分，鍾小平透露，黨部規畫11月23日10時30分會由蔣萬安陪同台北市8個立委參選人赴台北市選委會登記，展現八仙過海的氣勢，不會有人落單；但今早松信區立委參選人、北市議員徐巧芯就被目擊到她與助理低調前往選委會，選委會證實徐已先登記。

不過萬華、北中正三腳督，無論哪方都可能操作棄保。吳沛憶受訪時說，現在整個台灣都在討論「藍白合」，誰要棄誰、誰要保誰，北市第五選區雖然是激戰區，政治算計、鬥爭在地方沸沸揚揚，但會堅持以正向、願景及努力爭取選民認同。

吳沛憶還提到，民進黨總統參選人、副總統賴清德11月22日10時會陪同台北市民主大聯盟的8位立委參選人，一起到台北市選委會聯合登記參選造勢。而民進黨明日將宣布「賴蕭配」，吳說，希望駐美代表蕭美琴能到選區輔選，對立委參選人會是大加分。

于美人則被問到，鍾小平會在23日「藍白合」結果出爐後才會一起登記，她表示，自己做為獨立參選人，對於他黨分分合合或選戰打算，不要逾越身分發言。她也被問到為何沒邀民眾黨主席柯文哲陪同登記？她說她堅持已無黨籍獨立參選，成為傳達人民意見的大聲公，藍白合對選情的影響也不是該擔心的事情，「我最大力量來自人民支持」。 無黨籍立委參選人于美人（右）在多名支持者的陪同下前往台北市選委會登記。記者鍾維軒／攝影

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