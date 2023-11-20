藍嗆：民進黨不分區名單臭酸、酬庸、派系妥協

國民黨文傳會主委林寬裕今天說，國民黨提出的不分區立委名單對比民進黨的名單，是清新，專業，世代交替，對比臭酸，酬庸，派系妥協，兩黨不分區立委名單比一比，高下立判。

林寬裕指出，民進黨靠著抹黑，奉行黨意，不分青紅皂白在網絡興風作浪進入名單；國民黨展現清新專業，國民黨不分區立委名單是新鮮現採的有機蔬菜，民進黨的名單是重金屬污染，還有各種添加物的過期泡菜。

林寬裕表示，國民黨提出的不分區立委名單，不僅是國民黨史上最佳，也是各政黨歷次提出的名單中最好的。這份名單具清新，專業，重視世代交替；專業方面，有區塊鏈、不孕症專家，在各自領域中皆是獨霸一方的權威；世代交替部分，也預備年輕世代接手，做好下個梯隊的準備人才，平均47歲。

相對於民進黨不分區立委名單，林寬裕說，從第4名到第11名，洪申翰、羅美玲、游錫堃、范雲、柯建銘、沈發惠、莊瑞雄、林楚茵等，都在上屆名單就已出現，國民黨名單著重世代交替，絕不是說有經驗的人不好，是希望國家有機會要交給年輕梯隊接班，

至於外界指稱部分名單的家人與政治有較強的連結，林寬裕表示，有什麼樣的家庭不重要，靠自己力爭上游，在專業領域搏得一片天空的二代有什麼問題，憑藉自己力量打拚，在專業上經得起檢視，質疑其家人是什麼身分，並不公平。

國民黨立委參選人李明璇說，朱立倫全心全力擔任國民黨的總教練，從去年地方選舉就非常努力大刀闊斧地改革，最早提出在野非綠聯盟的概念，朱忍辱負重就為了要改革國民黨，培養更好的下個時代。

國民黨副發言人說康晉瑜指出，陳永康在國防專業上，是為人敬仰的軍事專家，反觀民進黨提出黑熊學院的沈伯洋，被認為是民進黨側翼頭子，販賣全民防衛課程每堂要2300元，全民防衛工具包也比網路上販賣的貴好幾倍，兩黨的國防軍事專業人選，高下立判。

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