藍白合喧鬧多日無果 林昶佐：只有政治算計民眾早厭煩
「藍白合」紛擾多日，針對民調如何計算、誰正誰副，到底怎麼合、會不會合，始終沒有結論。立委林昶佐今受訪時表示，藍白合過程只有政治算計，完全沒提出政見，民眾已感到厭煩；北市議員苗博雅說，距離登記截止倒數5天，台灣只有1組人確定要參選總統，還搞到密室協商、吵吵鬧鬧、哭哭啼啼，國家若由這樣的人領導，未來是否也會紛擾不斷？
林昶佐、北市議員苗博雅今陪同吳沛憶赴北市選委會登記參選立委。針對「藍白合」喧鬧多日仍無結果，林昶佐說，藍白整合過程中，不僅沒討論任何有關國家建設發展的政見，連藍白之間有何共識都沒下文，只有討論政治算計，台灣人早已厭煩索性不看。
林昶佐還提到，大安區現在沒有立法委員，就是因為國民黨的政治算計、只為政黨發展，他們擔心無法保送羅智強成為立委，才想方設法避免補選，延後林奕華擔任台北市副市長的時程，沒收大安區補選，藍白合也是如此。
苗博雅表示，今天距離登記參選總統倒數5天，台灣竟只有1組人確定要選，其他人連自己要不要參選都不知道，這種特質要如何領導國家？要怎麼說服人民放心把對美國的關係、對中國的談判斡旋交到這些人手上？
苗博雅說，國民黨提出不分區立委名單，其中最強大的政治宣示，就是意味國民黨若掌握過半立委席次，高雄市前市長韓國瑜就會成為立法院長，也再次激勵青年世代守護台灣民主的決心。
苗博雅指出，最近這段時間看到幾個60幾歲的大人討論合作，誰當新郎、誰當新娘，曖昧了大半年，最後搞到密室協商、吵吵鬧鬧，甚至哭哭啼啼，雙方互指對方不守信用，國家若由這些人領導，未來是否會紛擾不斷呢？
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