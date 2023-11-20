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何孟樺頒金嘴批藐視議會 蔣萬安：那是脫口秀輕鬆一點

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告並備詢，對於被批脫口秀發言是藐視議員的監督，他笑說當天說是脫口秀，議員也很清楚，那就是很輕鬆、幽默的方式，議員可以輕鬆一點，議員也都各自有質詢的風格。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告並備詢，對於被批脫口秀發言是藐視議員的監督，他笑說當天說是脫口秀，議員也很清楚，那就是很輕鬆、幽默的方式，議員可以輕鬆一點，議員也都各自有質詢的風格。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今天赴議會專案報告並備詢時，民進黨議員何孟樺送給他一個「金嘴獎最佳導演獎」獎盃，批評他蔣萬安在造勢場合講脫口秀，藐視議會、藐視議員的監督，市政都在自導自演，並要求他針對說議員是脫口秀演員一事道歉。

蔣萬安對此表示，當天說是脫口秀，議員也很清楚，那就是很輕鬆、幽默的方式，議員可以輕鬆一點，議員也都各自有質詢的風格。

台北市長蔣萬安（右）今天赴議會專案報告並備詢，民進黨議員何孟樺（左）送給他一個「金嘴獎最佳導演獎」獎盃，批評他不該在脫口秀污衊議員。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（右）今天赴議會專案報告並備詢，民進黨議員何孟樺（左）送給他一個「金嘴獎最佳導演獎」獎盃，批評他不該在脫口秀污衊議員。記者余承翰／攝影

議員 脫口秀 蔣萬安

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