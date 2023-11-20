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批監院報告有誤 陳椒華要求改正

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
時代力量立委陳椒華上午於立法院舉行記者會，指出新竹地方法院使用了有錯誤的監察院調查報告，因此希望監察院改正。記者曾原信／攝影
時代力量立委陳椒華上午於立法院舉行記者會，指出新竹地方法院使用了有錯誤的監察院調查報告，因此希望監察院改正。記者曾原信／攝影

時代力量立委陳椒華上午舉行記者會，指出監察院某調查報告有誤，且該報告提交給新竹地方法院後，錯誤部分被法院採用，影響了判決結果，陳椒華呼籲監察院釐清改正。

陳椒華指出，今年三月監察院糾正桃園市觀音區12棟建物完工後經建物測量合法登記產權，但多年後卻遭判決為越界建築，另外竹北曾姓女子案也雷同桃園觀音案，91、92年合法房屋鑑界，十多年後卻被判拆屋，當事人向監察院陳情，但監察院報告卻稱沒有辦理實測鑑界，陳椒華呼籲監察院應該釐清該案並改正。

時代力量立委陳椒華（左）上午於立法院舉行記者會，指出新竹地方法院使用了有錯誤的監察院調查報告，因此希望監察院改正。記者曾原信／攝影
時代力量立委陳椒華（左）上午於立法院舉行記者會，指出新竹地方法院使用了有錯誤的監察院調查報告，因此希望監察院改正。記者曾原信／攝影

監察院 陳椒華 觀音

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