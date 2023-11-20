批監院報告有誤 陳椒華要求改正

中華民國駐美代表蕭美琴即將卸下外交官身分，投入大選戰場，在最後一場專案任務亞太經合會（APEC）領袖會議期間，她越發低調，張忠謀與隨團記者合照留念時，蕭美琴只是遠遠站在門邊，保持禮貌距離地不加入，待記者團回過頭來要找蕭美琴合照時，她人已離開現場。 蕭美琴當然知道媒體好奇的眼光，過去樂當台美吉祥物的她，這次安靜低調地陪伴在領袖代表張忠謀身邊，穿梭於不同的飯店與會議室，會晤各國代表；巧遇台灣媒體時，她三緘其口，見了誰不能說，選舉議題更不願意談，就怕模糊焦點。...

2023-11-20 08:00