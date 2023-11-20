批監院報告有誤 陳椒華要求改正
時代力量立委陳椒華上午舉行記者會，指出監察院某調查報告有誤，且該報告提交給新竹地方法院後，錯誤部分被法院採用，影響了判決結果，陳椒華呼籲監察院釐清改正。
陳椒華指出，今年三月監察院糾正桃園市觀音區12棟建物完工後經建物測量合法登記產權，但多年後卻遭判決為越界建築，另外竹北曾姓女子案也雷同桃園觀音案，91、92年合法房屋鑑界，十多年後卻被判拆屋，當事人向監察院陳情，但監察院報告卻稱沒有辦理實測鑑界，陳椒華呼籲監察院應該釐清該案並改正。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言