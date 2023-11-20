藍白合卡關 小雞焦慮：真正合才能打出氣勢

藍白合卡關，最急的是地方小雞。國民黨台中市大里、太平立委參選人林家興上午說，雖然即使高層最後未合，地方仍會合，但是無論氣勢或是最後得票都仍遠不如高層最後能合。因此，期待藍白在最後一刻能上下都能合，打出真正的氣勢。

林家興上午邀請媒體參觀他在大里和侯友宜的聯合競選總部，地點位在國光路上，是他個人租用，裡面有潮T、草綠色軍服，還有國父孫中山的書法，頗有特色。他說，這處地點未來會做為他持續深耕大里的據點。

林家興坦白說，截至目前內部民調仍比對手民進黨現任何欣純還有些微差距，但若藍白合，至少會增加3至5%的票數，最後就有勝選機會，因此非常期待藍白合之後，藍白的高層都能來大里和太平替他助選，打出更強的氣勢。

他也認為，此次國民黨的不分區提名可以看得出具有嶄新的氣息，除了有年輕世代，還有醫界、法律，甚至是投資專家楊應超，都讓人耳目一新。 國民黨台中市大里、太平立委參選人林家興在大里租屋，表示未來會以此為據點，持續耕耘。記者黃寅／攝影 國民黨台中市大里、太平立委參選人林家興在大里租屋，做為服務據點，設計頗有文青風。記者黃寅／攝影

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