【專家之眼】吹牛皮：台美協議老美也懶得玩了

APEC期間正當大家聚焦於拜習會之際，美國對抗中國大陸區域經濟主導地位的《印太經濟架構》（IPEF）亦同樣在舊金山召開部長級會議，並取得重要進展。反觀蔡政府最愛吹噓的台美關係的「政績」—《台美21世紀貿易倡議》，拜登政府似興趣缺缺，簽署遙遙無期。

美國退出CPTPP後，為恢復在印太地區的經濟影響力，於去年5月啟動《印太經濟架構》，現有14個會員國參與，意見統合相當困難，已舉行八輪的談判，今年5月已完成第二支柱—供應鏈協定後，原本打算在本輪會議四大支柱達成，惜在第一支柱—貿易的勞工與環境等議題還有歧異，最終USTR仍宣布，在貿易便利化、包容性、技術援助和經濟合作、農業等領域取得進展。14個會員國並發表聯合聲明，宣布完成第三支柱（清潔經濟）和第四支柱（公平經濟）談判，距離協議簽署已不遠。

我國難與主要貿易夥伴簽訂FTA，覆蓋率僅有一成上下，遠低於競爭對手，雖已申請CPTPP，但至今還在原地踏步。遂期待台美間的貿易協議，縱美國已放棄含有關稅減免的協議，反正多數百姓也不了解其差異，仍有高度的政治效果，可達大內宣的作用。

我國無法加入《印太經濟架構》，美國專為台灣開啟性質近似的《台美21世紀貿易倡議》(U.S.-Taiwan 21st Century Trade Initiative)，蔡英文總統聲稱將於年底談判完成協商，在總統大選前簽訂，塑造台美關係提升的氛圍，一舉推升選情。

於去年6月進行首輪談判，該倡議總共有12項議題，由於內容過於廣泛，採分階段達成方式進行討論，今年6月達成《首批協定》 (first agreement)，談定貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐及中小企業等五項較無爭議的議題。

剩下還有七大議題，包含農業、標準、掌握數位貿易所帶來的利益、推廣以勞工為中心的貿易、支持環境及氣候行動、國營事業與非市場經濟政策及做法，雙方歧異較大，筆者先前就預測目標恐難達成。

接著於8月14至18日在華府啟動第二階段的談判，由行政院經貿談判辦公室新聞稿可知，該次針對農業、勞動、環境等三項議題討論。至於另外較複雜的四項，應被列為第三階段。惟該次會議僅就首批協定五項議題後續執行協定所要求之行政流程與法規等細節工作，進行意見交換及討論；與三項新議題交換意見，尚未就具體內容討論。

之後三個月均未與美國貿易代表署（USTR）舉行會議，已有高度共識的《首批協定》五議題都已談了一整年，按照此進度不要說簽訂完整協議，連談成第二階段都有困難，年底完成已確定跳票。

眼看台美談判進度遠遠落後，經貿辦總談判代表鄧振中參加APEC前，憂心第二階段談判停擺，牛皮即將被戳破，衝擊明年選情。欲透過參加APEC機會，與美國貿易代表戴琪舉行會談。所幸獲得戴琪同意，可望近期在台北重啟談判。

令人不解的是，鄧振中表示，他和戴琪對台美貿易倡議的進度，都感到「滿意」，並設定第二階段明年520前簽署的目標。其前後說法迥異，明明談判進度落後，完成時間目標一延再延，怎會感到滿意？可推知該談判完全由美方主導，我方根本無從置喙，美方從未設定今年底完成的目標，只要有些微的推進，都能讓我方相當滿意。

相對於蔡政府高度推崇《台美21世紀貿易倡議》，IPEF參與國則出現失望的聲音，例如美國官員憂心反貪腐缺乏執行機制；正申請加入的加拿大代表Ian McKay也批評IPEF幾乎自願性的協議，效力遠不如CPTPP。顯示IPEF效力遠低於預期，無奈我國無從選擇，只能等待美方何時願意施捨關愛的眼神。

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