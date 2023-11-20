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「侯柯配選項已不存在」 翟本喬：上策是求柯讓侯當副手

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，他會繼續用台灣民眾黨總統候選人身份拚戰到底。記者胡經周／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲昨天表示，他會繼續用台灣民眾黨總統候選人身份拚戰到底。記者胡經周／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲昨天在誓師大會表示，他會繼續用台灣民眾黨總統候選人的身分拚戰到底。對此，台北市政府前市政顧問、和沛科技創辦人翟本喬在臉書表示，其實現在情勢很明朗了，侯柯配的選項已經不存在了。

翟本喬說，國民黨主席朱立倫又給最後期限，過了上次國民黨總統參選人侯友宜給的最後期限多久了？柯文哲已經在誓師大會上堅定表示一定會以總統候選人的身份選到底。引用一句林洋港當年說的話：選不上大不了不做官，不選則不能做人。所以侯柯配的選項已經不存在了。

「侯友宜明年一定會被罷免」。翟本喬表示，侯友宜如果不來當柯文哲的副手，就什麼位置都沒有了。但現在柯文哲要接受嗎？「也許為了台灣的和諧，他會再委屈一次」。只不過現在要說服民眾其他人會有難度，朱立倫要提出更好的條件才行。

翟本喬表示，侯友宜自己選一定會落選，差別只是會不會讓賴清德選上而己。如果讓賴清德選上了，沒有達成60%人民想要的政黨輪替，朱立倫的黨主席位子應該會不保。諷刺的是，柯文哲努力在三腳督之中獲勝，結果會幫朱立倫保住黨主席的位子。

翟本喬說，這次到目前為止，朱侯口中喊著以政黨輪替為目標，要別人犠牲小我，但表現出來的都是為自己的利益在規畫。「現在他們自己的利益即將不保，是不是會兩害權衡取其輕呢？」

翟本喬表示，上策是求柯讓侯當副手，如果柯不接受就「禮讓」，至少這樣民眾黨就不會支持罷免了。全力助選，還可以要求聯合政府中的一些主導權。

他說，中策是自己選，盡力但輸得光明磊落。柯文哲選上，還是會用人唯才，在聯合政府中任用國民黨的人才。下策是自己選，努力針對柯文哲，只想贏柯文哲，保送賴清德，企求賴上台後能分一些利益。

中選會今天起至11月24日受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記申請。翟本喬表示，民眾黨的工作人員今天上午應該就開始準備柯文哲和副手的參選文件了。朱立倫只剩下幾個小時可以決定。

柯文哲 翟本喬 朱立倫

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柯文哲喊以「民眾黨總統候選人」身分拚戰到底 蔣萬安回答2字

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