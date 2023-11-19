賴清德專訪談維冠倒塌哽咽 感謝馬英九親自到台南

民進黨總統參選人賴清德接受電視節目「台灣啟示錄」專訪，談到2016年2月南台大地震，台南維冠金龍大樓倒塌的救災片段，一時哽咽說不出話。他也感謝中央幫助，及時任總統馬英九在救災期間親自到台南。

節目中，播放許多受災戶感謝賴清德的畫面，主持人也說，受災戶有感受到市長與大家站在一起，賴清德表示，「我應該如此」，他也提到，當時真的是在作戰一樣。

節目片段中提到賴現場坐鎮，不眠不休，馬英九也特別肯定。賴清德則感謝中央的協助，也感謝馬英九親自到台南。

賴清德提到，聽到家屬的故事，大家都很心痛，能做的就是想盡各種辦法、用盡各種資源，同心協力完成救災；他表示，在事件過後10年、20年，重新回顧這段歷史記憶，大家是多麼勇敢、團結面對這事件。

維冠金龍大樓倒塌後，當時15樓住戶洪家益被壓在土石中長達12小時，是事件中傷勢最重的倖存者。被救出後，洪家益由於橫紋肌溶解情況嚴重，歷經20多次手術、285天後才住院，最終雙腿截肢。洪家益透過影片，感謝賴清德長期以來對他的關懷，洪也說，賴每年都會私下安排行程探視，令他感受到滿滿的溫暖。

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