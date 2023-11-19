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旅客看到蕭美琴與張忠謀同班機 今晚已抵達台灣

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德預計20日宣布副手由駐美代表蕭美琴出任。圖／總統府提供
民進黨總統參選人賴清德預計20日宣布副手由駐美代表蕭美琴出任。圖／總統府提供

台積電創辦人張忠謀結束亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議行程，今晚搭長榮航空班機抵台，傳出駐美代表蕭美琴也搭乘同一班飛機，但在機場守候的記者都沒拍到蕭美琴下機。

據悉，與張忠謀同一班飛機的旅客有看到蕭美琴在機上，確認蕭美琴今晚已經回到台灣，蕭預計明天下午參加民進黨總統參選人賴清德宣布副手記者會，正式宣布「賴蕭配」成軍，21日「賴蕭配」將到中選會登記參選。

蕭美琴 台積電

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