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張忠謀結束APEC行程返台 機場未發表談話

攝影中心／ 記者葉信菉／桃園即時報導
APEC台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀（右）與妻子張淑芬（左）結束APEC經濟領袖會議行程，於今天搭機返台，但張忠謀未發表談話，隨後由工作人員引領離去。記者葉信菉／攝影
APEC台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀（右）與妻子張淑芬（左）結束APEC經濟領袖會議行程，於今天搭機返台，但張忠謀未發表談話，隨後由工作人員引領離去。記者葉信菉／攝影

APEC台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀結束APEC經濟領袖會議行程，於今天搭機返台，但張忠謀未發表談話，隨後由工作人員引領離去。外傳駐美代表蕭美琴也搭乘同班飛機返台，準備參加明天副手人選的記者會，但記者於登機門口守候並未看見其身影，雖然同班機旅客表示有在機上看到蕭美琴，但現場外交部人員表示無法證實相關訊息。

2023年亞太經濟合作經濟（APEC）領袖會議17日閉幕，張忠謀在舊金山召開國際記者會，就此次APEC會議成果接受記者提問。他表示，蔡總統指示傳達的四項訊息，他都已完成。分別是台灣將致力促進區域和平及繁榮發展；與各國合作打造更具彈性及韌性的供應鏈；推動綠色轉型之餘，保障中小企業、勞工及婦女權益；在數位轉型帶動經濟發展的同時，致力於縮小數位落差。

外界關切張忠謀與美國元首交流，張忠謀表示，雖然他和拜登沒有正式會談，但兩人有「許多互動」。他說：「我和拜登總統的交流是社交性質的，實際上，我會說還帶點幽默」。

2023年APEC在美國舊金山舉行，蔡總統敦請台積電創辦人張忠謀擔任經濟領袖會議（AELM）領袖代表，這是張忠謀第6度代表蔡總統、第7度代表台灣與會。

APEC 舊金山 台積電 拜登 蕭美琴

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