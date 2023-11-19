張忠謀結束APEC行程返台 機場未發表談話
APEC台灣領袖代表、台積電創辦人張忠謀結束APEC經濟領袖會議行程，於今天搭機返台，但張忠謀未發表談話，隨後由工作人員引領離去。外傳駐美代表蕭美琴也搭乘同班飛機返台，準備參加明天副手人選的記者會，但記者於登機門口守候並未看見其身影，雖然同班機旅客表示有在機上看到蕭美琴，但現場外交部人員表示無法證實相關訊息。
2023年亞太經濟合作經濟（APEC）領袖會議17日閉幕，張忠謀在舊金山召開國際記者會，就此次APEC會議成果接受記者提問。他表示，蔡總統指示傳達的四項訊息，他都已完成。分別是台灣將致力促進區域和平及繁榮發展；與各國合作打造更具彈性及韌性的供應鏈；推動綠色轉型之餘，保障中小企業、勞工及婦女權益；在數位轉型帶動經濟發展的同時，致力於縮小數位落差。
外界關切張忠謀與美國元首交流，張忠謀表示，雖然他和拜登沒有正式會談，但兩人有「許多互動」。他說：「我和拜登總統的交流是社交性質的，實際上，我會說還帶點幽默」。
2023年APEC在美國舊金山舉行，蔡總統敦請台積電創辦人張忠謀擔任經濟領袖會議（AELM）領袖代表，這是張忠謀第6度代表蔡總統、第7度代表台灣與會。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票多關鍵？不僅藍綠角力不分區立委 4門檻成小黨生存挑戰
▪ 不斷更新／2024全國不分區立委 各黨提名名單一次看
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言