台中藍白合定了！ 盧朱領軍8+1名參選人21日聯合登記

總統大選進入最後兩個月，民進黨「賴蕭配」搭檔參選日趨明朗，傳蕭美琴將在明天返台，民進黨總統參選人賴清德也隨即會對外正式宣布。有學者認為，蕭美琴的加入無疑是對賴清德在對美關係，和外交政策上的大加分，同時也洗刷外界謠傳美國「疑賴論」的質疑，不過也有學者認為，蕭美琴是一張加分好牌，但加分效果可能有限。

2023-11-19 11:33