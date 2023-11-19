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台中藍白合定了！ 盧朱領軍8+1名參選人21日聯合登記

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市區立委藍白合，21日將聯合登記。圖／聯合報系照片
台中市區立委藍白合，21日將聯合登記。圖／聯合報系照片

國民黨台中市黨部指出，國民黨七位區域立委參選人、原住民參選人加上民眾黨的蔡壁如，21日上午8+1將聯合登記。國民黨主席朱立倫、市長盧秀燕領軍，強調「藍白合」，希望區域立委席次最大化。

11月20日至11月24日起，受理總統、副總統與立法委員選舉候選人登記。

國民黨市黨部主委顏文正指出，台中市7位區域立委，包括第二選區顏寛恒、第三選區楊瓊瓔、第四選區廖偉翔、第五選區黃健豪、第六選區羅廷瑋、第七選區林家興、第八選區江啟臣，原民立委參選人黃仁及民眾黨第一選區蔡壁如，8+1聯合登記。

顏文正說，要下架民進黨只有「藍白合」，不管總統局如何，台中市區域立委示範「藍白合作無間」，要把席次最大化，粉碎民進黨國會過半的企圖。

藍白合 國民黨 台中市

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