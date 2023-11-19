韓國瑜列不分區 王世堅下戰帖：過去未了的政策辯論 來立院清楚了斷
國民黨今天通過不分區立委名單，高雄市前市長韓國瑜列第一，國民黨智庫執行長柯志恩第二。民進黨大同士林立委參選人王世堅今說，國民黨將韓國瑜列不分區第一，是要利用韓國瑜人氣、龐大韓流，幫國民黨助威助陣，誘使民眾黨總統參選人柯文哲加入「藍白合」。
王世堅也說，韓國瑜若真的列名國民黨不分區第一，他樂觀其成，因雖他的政治理念與韓國瑜180度相反，但如果進到立法院，可以跟韓國瑜一較高下、一比長短，可以讓他跟韓國瑜，把過去在台北市議會未了的政策辯論，做一個清楚了斷。
王世堅上午出席民進黨總統參選人賴清德中山大同後援會成立，王世堅說，國民黨把韓國瑜列為第一名，要先等國民黨真的有這麼確定再來評論，因他認為，國民黨很可能在藍白合還沒有完全敲定前，要誘使柯文哲接受藍白合，才讓韓國瑜列不分區第一名，一方面是要利用韓國瑜的人氣，利用韓國瑜龐大的韓流，幫國民黨助威助陣。
王世堅說，國民黨內還有很多人只是要利用韓國瑜，但不是真正尊重韓；現在國民黨談藍白合，就是要用立法院長位置，誘使柯文哲加入藍白合，所以他認為現在不評論，要等大勢底定，等本周總統、立委登記下去，大家交出來的名單才算數。
不過，王世堅說，韓國瑜若真的是國民黨立院不分區第一名，他樂觀其成，因對他個人而言，雖政治理念與韓國瑜180度相反，但也欣慰政治最後要走到這段路，如果他進立法院，剛好可以跟韓國瑜一較高下、一比長短，再來一個政治上的辯論。
王世堅說，所以他也會加緊呼籲支持者將票投給他，讓他能進入立法院， 在他政治最後階段進去立法院，跟韓國瑜把過去在台北市議會，未了的一些政策辯論，做一個清楚了斷。
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