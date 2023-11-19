韓國瑜列不分區 王世堅下戰帖：過去未了的政策辯論 來立院清楚了斷

國民黨今天通過不分區立委名單，高雄市前市長韓國瑜列第一，國民黨智庫執行長柯志恩第二。民進黨大同士林立委參選人王世堅今說，國民黨將韓國瑜列不分區第一，是要利用韓國瑜人氣、龐大韓流，幫國民黨助威助陣，誘使民眾黨總統參選人柯文哲加入「藍白合」。

王世堅也說，韓國瑜若真的列名國民黨不分區第一，他樂觀其成，因雖他的政治理念與韓國瑜180度相反，但如果進到立法院，可以跟韓國瑜一較高下、一比長短，可以讓他跟韓國瑜，把過去在台北市議會未了的政策辯論，做一個清楚了斷。

王世堅上午出席民進黨總統參選人賴清德中山大同後援會成立，王世堅說，國民黨把韓國瑜列為第一名，要先等國民黨真的有這麼確定再來評論，因他認為，國民黨很可能在藍白合還沒有完全敲定前，要誘使柯文哲接受藍白合，才讓韓國瑜列不分區第一名，一方面是要利用韓國瑜的人氣，利用韓國瑜龐大的韓流，幫國民黨助威助陣。

王世堅說，國民黨內還有很多人只是要利用韓國瑜，但不是真正尊重韓；現在國民黨談藍白合，就是要用立法院長位置，誘使柯文哲加入藍白合，所以他認為現在不評論，要等大勢底定，等本周總統、立委登記下去，大家交出來的名單才算數。

不過，王世堅說，韓國瑜若真的是國民黨立院不分區第一名，他樂觀其成，因對他個人而言，雖政治理念與韓國瑜180度相反，但也欣慰政治最後要走到這段路，如果他進立法院，剛好可以跟韓國瑜一較高下、一比長短，再來一個政治上的辯論。

王世堅說，所以他也會加緊呼籲支持者將票投給他，讓他能進入立法院， 在他政治最後階段進去立法院，跟韓國瑜把過去在台北市議會，未了的一些政策辯論，做一個清楚了斷。 民進黨大同士林立委參選人王世堅今天上午出席民進黨總統參選人賴清德中山大同後援會成立。記者林麗玉／攝影

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