奇美許文龍過世 阿扁曝光兩人過往互動秘辛

奇美集團創辦人許文龍昨天以96歲高齡辭世，前總統陳水扁今天在臉書哀悼許文龍，阿扁指出，許文龍在他從政時許多關鍵時刻都力挺，例如邀請唐飛組閣、號召「牽手護台灣」運動，陳水扁視許文龍為連任總統的最大功臣，「一代偉人再見了，敬佩的慈善企業家許資政安息吧！」

陳水扁說，2000年3月下旬他剛選上總統時，擔任國政顧問的許文龍第一個贊成由軍人唐飛組閣。但他任台北市長時，許文龍轉達層峰有意修憲把總統制改為絕對多數，「抱歉，這讓許失望了！」阿扁還提及奇美博物館開幕，許資政抱病為他導覽2小時，令他感銘於心。

「一代偉人再見了，敬佩的慈善企業家許資政安息吧！」陳水扁透露，18日是許文龍不幸辭世日，其實，38年前其妻吳淑珍發生政治車禍，被送到奇美醫院急救，也恰是11月18日。許辭世噩耗讓他非常傷心，但也感恩許資政從他擔任立委開始的一路栽培與堅定力挺。

阿扁在臉書曝光舊照片是2000年3月29日，以李遠哲為首的國政顧問團部分成員合照，當時他剛當選總統第11天，因為李遠哲婉拒新閣揆，他改提名軍人唐飛組閣，許文龍擔任國政顧問，第一個鼓掌贊成並獲得無異議通過。

前總統陳水扁在臉書哀悼奇美集團辦人許文龍。取自陳水扁臉書

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