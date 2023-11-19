「藍白合」民調誤差值爭議 學者 : 政客發明新科學誤導大眾

「藍白合」因民調再卡關，民眾黨主席兼總統參選人柯文哲在藍白政黨協商簽下協議同意，誤差範圍內算侯柯配贏，但雙方因為誤差範圍意見歧異，柯文哲堅持誤差值是正負一點五，只能讓三個百分點，國民黨總統參選人侯友宜競辦強調當初同意做民調，是放棄了原先堅持的政黨實力比較。另外，專家也說，統計學上的抽樣誤差，若以約千份樣本數來說就是約正負百分之三，與國民黨的說法一致。

東吳大學政治系助理教授陳方隅在臉書表示，民意調查和統計學都是科學，不是政客操弄的工具，身為一位政治學的老師，而且是同時在教研究方法以及民意調查、也教過應用統計的老師，看著藍白爛戲真的是覺得又好氣又好笑，希望自己的學生們都可以在政治人物胡說八道的時候，至少分辨出來什麼事情是錯誤的。

陳方隅指出，民調本來就是一個預估值，真正的值，只有上帝知道，只能用盡量最科學的方法去預估，不過，不管是抽樣誤差或者是估計的區間，都有一定的公式（隨信心水準的設定和樣本數而有所變動），「並不是像自詡理性科學的政客一樣出來喊價的，沒有什麼昨天喊3%、今天又出來喊1.5%這種道理。」這次藍白合的問題在於，有人簽了約之後再反悔。藍白合的民調問題出在哪裡？其實從來就不是民調內容的問題，而是規則設定的問題。

陳方隅表示，柯文哲先前自己拋出來講說要用民調決勝，誤差範圍3%以內都算侯贏，今天又出來喊說是不可能讓6%，要1.5%以上才算，問題是，誤差範圍從來不可能是3%，更不可能是1.5%。只要有抽樣都會有誤差，這個誤差只是一個區間估計值，統計的計算，當抽1068個樣本的時候，抽樣誤差大約是正負3%，也就是說，如果抽出發現柯的支持率是20%，意思是可能落在17%到23%之間，如果侯友宜是17%，那可能落在14%-20%之間。

有些人說，如果我們用最簡單的方式來想這個區間，柯至少要贏6%才能算是超過抽樣誤差，今天藍白就是在吵這點，柯認為6%不合理，應該是3%，甚至，應該是1.5%。不過其實，實際上的計算更複雜一點，並不是6%（當然更不是3%），因為每一個候選人本身的支持度都是單一樣本，抽樣誤差是算自己的估計值，正負3%只適用在估計自己一個人的值。

陳方隅強調，不管是抽樣誤差或者是估計的區間，都有一定的公式（隨信心水準的設定和樣本數而有所變動），並不是像自詡理性科學的政客一樣出來喊價的。

至於民調專家的評斷有沒有問題？陳方隅表示，藍白簽的協議內容是馬英九、國民黨、柯文哲各找一位民調專家來判讀，從新聞內容來看，不管是馬英九推薦的陳陸輝老師、國民黨推薦的莊伯仲老師，兩位專家的解讀都是根據科學的解讀，侯柯和柯侯兩組民調數字，用公式去算一下有沒有顯著差異，這是一翻兩瞪眼的事情，根據他們前幾天簽的協議，超過誤差範圍誰贏就算誰的，在誤差範圍內都算侯柯得分。

陳方隅表示，目前看起來根據公布資料，一共九份民調，侯柯至少是8比1或6比3，而柯文哲這邊則是堅持要把抽樣誤差縮減到1.5%，這樣結果會變成3比3？到底怎麼算的，其實他也覺得很神奇。反倒是柯文哲找的這位民調公司專家，講出一些讓人覺得問號的話，稱「一個調查它是不是能夠涵蓋最多數的民眾，這是他們在做選舉研究或者是各式各樣調查的時候都會最優先想到」，但樣本數的多寡其實跟母體數的大小無關，並不是多抽樣就多正確。

陳方隅說，只能善意解讀說，這位專家說的是「樣本清冊」有沒有涵蓋足夠多的人。但問題在於，現在市面上的民調公司或學術單位，應該是沒有哪一家的電話樣本清冊是不夠大的，不知道他是要質疑什麼，至於現在跑出來說抽樣誤差範圍是1.5%的，這種只能說就是純粹來鬧。

陳方隅表示，統計其實不是數學，很多時候是在學習處理資料和處理數字的方式，這比較關乎邏輯，不過，當科學碰上政治的時候，可能政治考量才是首要，比較麻煩的是有些不讀書的政客整天發明新的科學觀念誤導大眾，這就會有點麻煩了。

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