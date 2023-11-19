藍白合僵局 黃暐瀚：柯文哲當初沒搞懂就簽 比扯鈴還扯

藍白合原定昨天公布侯柯配或柯侯配，但兩黨對民調解讀有歧見，再陷僵局。資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，3%變6%，如果連他周五前都知道國民黨可能傾向認知是6%（正負3%），簽字的民眾黨總統參選人柯文哲跟民眾黨團隊卻都不知道？這是不應該的。不確定，卻簽下去，更不應該。

「藍白合」瀕臨破局，民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨舉行記者會表示，讓3個百分點可以，但不能要求讓6個百分點。

黃暐瀚發文表示，民調是比高低？還是比勝差？是讓3%？還是讓6％？什麼民調採信，什麼民調不採？這麼多的「看法差異」，居然沒在15日藍白協商簽名之前一一確認，搞到現在藍白各拿一套標準在檢視，各說各話。柯文哲願意簽署這樣「幾乎看不懂」的聲明，現在回頭看，真的比扯鈴還扯。

黃暐瀚表示，社會一般認知就是3%，現在變成正負3%，社會輿論都罵爆了。既然沒法弄清楚這麼重要的合作文件，柯文哲就不該草率地簽。沒搞懂就簽下去，還不扯嗎？「雙方拜託都先搞清楚遊戲規則，好嗎？」

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