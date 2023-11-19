快訊

新聞幕後／討論民調過程藍先送對方一分 專家喬不攏急叩…柯失聯8小時

藍白合僵局 黃暐瀚：柯文哲當初沒搞懂就簽 比扯鈴還扯

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
藍白合瀕臨破局，民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨舉行記者會表示，讓3個百分點可以，但不能要求讓6個百分點。記者曾吉松／攝影
藍白合瀕臨破局，民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨舉行記者會表示，讓3個百分點可以，但不能要求讓6個百分點。記者曾吉松／攝影

藍白合原定昨天公布侯柯配或柯侯配，但兩黨對民調解讀有歧見，再陷僵局。資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，3%變6%，如果連他周五前都知道國民黨可能傾向認知是6%（正負3%），簽字的民眾黨總統參選人柯文哲跟民眾黨團隊卻都不知道？這是不應該的。不確定，卻簽下去，更不應該。

「藍白合」瀕臨破局，民眾黨主席、總統參選人柯文哲昨舉行記者會表示，讓3個百分點可以，但不能要求讓6個百分點。

黃暐瀚發文表示，民調是比高低？還是比勝差？是讓3%？還是讓6％？什麼民調採信，什麼民調不採？這麼多的「看法差異」，居然沒在15日藍白協商簽名之前一一確認，搞到現在藍白各拿一套標準在檢視，各說各話。柯文哲願意簽署這樣「幾乎看不懂」的聲明，現在回頭看，真的比扯鈴還扯。

黃暐瀚表示，社會一般認知就是3%，現在變成正負3%，社會輿論都罵爆了。既然沒法弄清楚這麼重要的合作文件，柯文哲就不該草率地簽。沒搞懂就簽下去，還不扯嗎？「雙方拜託都先搞清楚遊戲規則，好嗎？」

藍白合 民調 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲：台灣若想長治久安就要建立聯合政府

被問藍白還要合嗎？柯文哲：我看他不順眼 還是要試著一起工作

柯文哲新竹廟口開講 市長高虹安與柯全家齊聚造勢

莊瑞雄曝柯文哲酸九二共識 只有「投降」與「下跪」

相關新聞

藍白合僵局 黃暐瀚：柯文哲當初沒搞懂就簽 比扯鈴還扯

藍白合原定昨天公布侯柯配或柯侯配，但兩黨對民調解讀有歧見，再陷僵局。資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，3%變6%，如果連他周五...

台大的馬遠布農族遺骨案延宕6年 蔡政府別再用轉型正義哄騙

延宕六年的「馬遠布農族遺骸爭議」，近日又因馬遠族人到台大抗議引發討論。2017年時，台大校方面對族人的索還與各方呼籲，火速做出返還決定，然而為何六年過去，遺骨仍躺在台大醫學院？更何況2018年時監察院調查報告已做出「建議政府順應世界潮流，審慎研議賦予原住民族申請返還遺骸之權利機制」，請問民進黨政府進度到哪了？馬遠遺骨事件是「歷史不正義的又一事證」，不論是政府或大學，都應更積極、主動給個交代。

民進黨：感謝拜登支持台海和平穩定 盼習近平言行一致

「拜習會」落幕，雙方透過新聞稿提及台海事務。民進黨國際部主任趙怡翔今天表示，感謝美國總統拜登向中國國家主席習近平重申對支...

學者：地緣政治風險增 全球區域化崛起

十四位學者合著、探討全球化消退但區域化崛起的世界趨勢，完成「分裂的世界？：21世紀全球區域化崛起」新書昨發表。台大社科院...

YT染綠 公視交華視自律委員會審議

華視YouTube頻道播放三立前主播廖筱君製播的網路政論節目「REAL TALK真實對話」，遭外界質疑染綠。公視昨召下午...

首場脫口秀！徐巧芯辦「社群之夜」 蔣萬安登台撿到槍開酸

國民黨台北市議員徐巧芯今天舉辦「社群之夜」脫口秀活動，除了台北市長蔣萬安等藍營力挺之外，民眾黨前立委蔡壁如、郭台銘辦公室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。