被問到名列國民黨不分區立委第一位 韓國瑜這麼說

國民黨主席朱立倫將高雄市前市長韓國瑜列為國民黨不分區立委第一位，韓國瑜下午參加台北市國民黨北投士林立委參選人張斯綱的造勢活動，媒體問韓國瑜此事，但他僅表示「謝謝、謝謝」；張斯綱與韓國瑜同台時說，聽到這個好消息，振奮人心，韓國瑜將率領國民黨立委前進立法院，「韓國瑜加油」。

韓國瑜登場助講時，台下民眾也大喊「韓院長」、「韓國瑜加油」；韓國瑜則說，來張斯綱競總造勢場合非常高興，還向一旁的游淑慧問好，還稱讚台北市議員汪志冰是最優秀的第一女戰士，開玩笑說，她他和汪志冰同屬鷄，但看起來大她12歲的樣子。

韓國瑜致詞時，不忘砲轟民進黨，想想老百姓多可憐，4年才一次投票旺季，選完投票完就忘了，如果所託非人，像民進黨執政這8年，告訴大家一件事「不貪汙是傻瓜」大貪特貪、大撈特撈，這不是他講的，諾貝爾得主李遠哲就說，民進黨二次執政的腐敗，讓人看了害怕。

對於韓國瑜列不分區第一位，張斯綱受訪指出，韓國瑜是忠貞的國民黨員，被列在不分區立委名單中是大家的期待，大家都希望韓國瑜不要在這場選戰中缺席，黨中央聽到了。張斯綱說，他相信韓國瑜在藍白之間會是最大公約數，未來藍、白在立法院合作，韓國瑜是最好的黏著劑。

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