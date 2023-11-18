民進黨：感謝拜登支持台海和平穩定 盼習近平言行一致
「拜習會」落幕，雙方透過新聞稿提及台海事務。民進黨國際部主任趙怡翔今天表示，感謝美國總統拜登向中國國家主席習近平重申對支持台海和平與穩定的一貫立場。無論是在拜習高峰會或是其他美中會談，美國持續向中方強調，反對任何片面改變現狀的行為，以及兩岸分歧必須透過和平手段解決。
趙怡翔表示，過去8年當中，台美關係不斷深化，無論在安全、經貿或國際交流，雙方合作堅若磐石，此為維護台海及印太區域穩定的關鍵力量。拜登總統在美中峰會也指出，兩岸應該透過和平手段解決分歧，並要求中方勿介入台灣選舉，這都象徵台美雙方屬價值同盟。
趙怡翔指出，中國與其要求美國，不如與台灣開啟對話，並放棄以武力威脅台灣。面對中共軍機頻繁擾台，持續不斷地文攻武嚇，甚至用各種手段企圖介入台灣的民主選舉，在在都不符合兩岸人民的福祉及世界未來的發展。趙怡翔表示，民進黨黨主席賴清德已多次表示願意在對等、尊嚴、互惠的前提下與中國展開對話，呼籲習近平以行動展現誠意，共同為印太地區的和平穩定做出正面貢獻。
趙怡翔表示，民進黨追求和平的立場從未改變，感謝美國對台灣民主與台海和平的堅定支持，也盼習近平言行合一，以具體行動展現共同維持區域和平的意志與決心，才能夠消除國際社會的疑慮。未來，民進黨主席賴清德也將秉持價值外交新時代的精神，積極強化台美在各領域的合作，深化雙方互信基礎，以共同維護台海與印太區域的和平、穩定與繁榮。
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