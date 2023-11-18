學者：地緣政治風險增 全球區域化崛起

十四位學者合著、探討全球化消退但區域化崛起的世界趨勢，完成「分裂的世界？：21世紀全球區域化崛起」新書昨發表。台大社科院院長蘇宏達在新書分享會上表示，地緣政治風險上升，不管政治、產業都有明顯強化區域間國家合作、產業鏈短鏈化現象。台大政治系教授張登及與聯合報副總編輯郭崇倫都表示，區域化崛起也和美國失去推動全球化動力、傾向國內保護主義有關。

蘇宏達表示，現在情況是「地球是平的，但隨時會被切斷」，為降低風險，現在廠商等布局多傾向一個區域發展成一個市場，這樣全球不同區中，如果一個地區出問題後還能分散風險，而同一區域裡也會出現不同國家間的集團化競合。

淡江大學外交與國關系教授卓忠宏也以地中海國家互動為例表示，原本發展停滯的地中海區域國家組織，俄烏戰爭爆發成為該區域組織發展的新動力，地中海北方國家為了確保能源供給、解決難民問題等，和南方地中海國家加強合作。

台大政治系教授徐斯勤表示，中國大陸則成為區域化的另種現象，中國以政治因素驅動推動區域組織，例如中國推一帶一路、中國東協自由貿易區，跟中國要脫離國際孤立、受到亞洲金融危機衝擊以及抵制中國威脅論有關。

徐斯勤指出，中國推區域化和歐盟等普世自由、平等的多邊區域組織不同，中國著重雙邊主義，以中國為經濟主體和組織國家進行不對等優惠等雙邊互動，但也同時引起歐洲、日本等自由化區域組織的制衡。且一帶一路至今已超越實體建設，中國對遠至拉丁美洲都可推動投資、貿易便捷化，在形成一個前所未見的超大區域主義。

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