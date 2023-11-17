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身穿露肩白紗大酸民進黨 徐巧芯：少子化辦公室應設在摩天輪上

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
徐巧芯一席白紗現身脫口秀。記者邱書昱／攝影
徐巧芯一席白紗現身脫口秀。記者邱書昱／攝影

國民黨台北市議員徐巧芯今天舉辦「社群之夜」脫口秀活動，身穿一席露肩白紗，亮麗出場，拿起麥克風卻殺氣十足，她嗆，賴清德哽咽談老家違建，是礦工之子，「當初我違規停車，我也沒說是早餐店女兒啊！」更不忘酸，民進黨最積極應對的是少子化問題，「王必勝外遇、趙天麟也在努力的路上，少子化辦公室應該設在摩天輪上。」

活動中，台北市長蔣萬安等藍營民代力挺，前高雄市長韓國瑜、館長陳之漢、南投縣長許淑華也錄影打氣，就連民眾黨前立委蔡壁如、郭台銘辦公室發言人黃士修也到場。

徐巧芯說，以往都是戰南、北粽，最爛的是陳吉仲，在當農委會主委時，賣最多的是芒果乾，「回大學教書比較適合，因為能給學生多少鴨蛋都可以。」話鋒一轉，她說，民進黨業務能力非一無是處，下台之後，可以開討債、清潔公司，「因為側翼能潑糞、能洗地。」

徐巧芯槍口對準民進黨團總召柯建銘，她說，趙天麟明年就會離開國會，柯建銘卻還在不分區名單上，「Joeman和蕾菈如果有這樣的好爸爸，說不定還能選上立委，他們比『萬老師』更適合當立委，還能開箱奢華酒店V.S平價小吃店。」

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