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選前住宿補貼出爐 曾銘宗：執政7年半才想到、政策買票

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團總召曾銘宗。圖／聯合報資料照片
國民黨團總召曾銘宗。圖／聯合報資料照片

根據媒體報導，教育部規畫公私立大學校內宿舍住宿補貼，昨向行政院長陳建仁報告相關方案，陳同意每名校內住宿生每學期補貼5000元、弱勢生加碼至7000元，一年估需28億元，約27.5萬名大學生受惠。國民黨團總召曾銘宗今批，蔡政府執政7年半，現在才想到，完全是政策買票。

曾銘宗說，為學生提供更多協助，他大方向支持。蔡政府執政七年半，明年1月13日就要選舉，怎麼這時候才想到學生需要協助，完全是選舉考量，政策買票。

曾銘宗批，蔡英文總統在民國106年底承諾解決青年低薪，稱107年就會解決，沒有解決則對不起年輕人，現已是112年也沒有解決問題。且107年5月，副總統賴清德當時是行政院長，出面舉行記者會也無疾而終。除了政策買票以外，民進黨還會什麼？既然無法解決低薪問題，就由國民黨重返執政，解決問題，拚經濟，全民共享。

國民黨立院黨團首席副書記長李德維則說，在野黨對這筆預算沒意見，但沒有選舉的時候，民進黨不會記得學生的辛苦以及年輕人的問題，現在選情告急什麼招數都出，要是真正有心為民謀福不會這樣。李德維說，學生的這筆錢，不是民進黨給的，是他們爸媽在內的納稅人的錢，呼籲年輕人要看清楚，民進黨如何把學生青年當工具。

李德維說，相關政策在藍白和前都有提，但他去問教育部，教育部卻說方案還沒出爐，沒想到藍白要合了，馬上教育部方案就出爐，分明是藍白合造成民進黨選舉告急；他預期，接下來所有部會都會釋放利多，開各種支票，一定會隨民進黨告急的選情，如火山爆發般的演越烈。

民進黨 教育部 大學生 宿舍 住宿 李德維 國民黨 曾銘宗

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