醫界憂緊急醫護面臨危急 籲政黨制定、落實相關政策
台灣急診醫學會、台灣急診管理學會、中華民國急重症護理學會、台灣緊急救護醫療指導醫師學會、台灣災難醫療隊發展協會、台灣外傷醫學會、中華民國大型活動醫療救護醫學會、台灣醫療救護學會今天在立法院舉辦記者會，共同提出六大倡議，呼籲各政黨總統、立委參選人能重視「緊急醫療救護工作」此議題，各學會表示：隨著人口老化、勞動力短缺，護理人力出走、專科招收不到醫師等議題的出現，已示警緊急救護系統正面臨嚴峻挑戰，長期以來，救護系統面臨資源不足與不均問題，加上資源不斷受到壓縮與限制，預算少、健保點值下降、核刪擴大等不利因素，已造成相關人力、設備、備災、環境等基礎建設，越來越難確保民眾安全，學會倡議：1.提供全天候、功能完善之院前緊急救護、急診醫療及急重症網絡，以確保社會安心與醫療平等。2.配置充足且受過專業訓練之人員，以保障病患安全。3.強化醫療體系及社區災難應變量能，以應對各式災難及公共衛生緊急事件。4.投入財源與提供合理財務支持，以維持緊急救護系統穩定運作。5.研議緊急救護品質改善策略，以持續提升救護品質。6.維護緊急救護系統作業環境安全，以保護病患及工作人員。
呼籲各政黨參選人能重視此議題，協助制訂及落實相關政策，並協助提供足夠財務支持，讓民眾能有獲得高品質緊急救護系統的機會。
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