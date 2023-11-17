指何博文配偶涉大陸統戰 藍批綠雙標：抗中是工作？

國民黨今舉行記者會，揭露民進黨新北市立委參選人何博文的配偶邱槿桉（後改名邱卉榛）赴陸參加統戰活動，轟民進黨雙重標準，「抗中是工作，舔共是生活」。

國民黨副發言人呂謦煒先表明，站在國民黨立場，認同交流代替交惡，對話取代對抗，但民進黨屢屢抹紅，對於何博文妻子的情況是否也要用同樣標準檢驗？何博文被抓包研究中共人大的論文有抄襲之嫌，邱槿桉也被抓包在兩岸交流活動中非常活躍。

呂謦煒表示，何博文妻子邱槿桉在大學擔任講師，2017年7月5日至11日率學生15人前往在河南省舉辦的「正本溯源，尋根河洛」活動，邱多次手舉「主辦單位河南省人民政府台灣事務辦公室」的手板拍照，拍照背景包括大陸總書記習近平標語：「求真務實、開拓創新；顧全大局、無私奉獻」，該活動被選為2017年河南省涉台十大新聞的第九名。

呂謦煒接著說，邱槿桉接受「創星谷」這間大陸公司的訪問，該公司接受中共科技局、民政局的監督管理、從該公司官網簡介可知，亦是科技創新人才引進的「廈門市科技服務行業協會」的「會員團體副會長」，換言之是在做中共的黨務、政務。

呂謦煒提到，邱槿桉2019年現身在大陸，留下活動記錄。從廈門理工學院的官方微信頻道「影响院落」公開活動記錄所見，在當年的5月份，邱還出席統戰交流周的朗誦會活動，該活動更聲稱是以「全新獨特的朗誦表演形式」，用交疊的閩南語和普通話傳遞「對祖國崇高的熱愛之情」，並與黨委書記林進川同框。經查，該場統戰朗誦會的活動，是在宣稱「手拉手，心貼心，海峽兩岸一家親」的台灣高校師生交流周的框架下舉辦。

呂謦煒稱，2018年後邱槿桉改名字為邱卉榛，為何要改名？難道是何博文預想到要爭取立委提名，過去紀錄恐被在野黨質疑？他也喊話本次被排入民進黨不分區立委名單的黑熊學院共同創辦人沈伯洋，邱槿桉算不算沈口中的中共代理人？

桃園市議員凌濤表示，民進黨指稱國民黨立委洪孟楷的父親與大陸有千絲萬縷的關係，他要用民進黨的標準檢驗民進黨。何博文配偶參加大陸統戰活動，民進黨主席賴清德的民主大聯盟翻車又多一例，抗中是工作，舔共是生活，這就是民進黨的樣態。

國民黨今舉行記者會，揭露民進黨新北市立委參選人何博文的配偶邱槿桉（後改名邱卉榛）赴陸參加統戰活動。圖為國民黨控邱槿桉參加大陸統戰活動的證明（2）。圖／國民黨文傳會 國民黨今舉行記者會，揭露民進黨新北市立委參選人何博文的配偶邱槿桉（後改名邱卉榛）赴陸參加統戰活動。圖為國民黨控邱槿桉參加大陸統戰活動的證明（3）。圖／國民黨文傳會 國民黨今舉行記者會，揭露民進黨新北市立委參選人何博文的配偶邱槿桉（後改名邱卉榛）赴陸參加統戰活動。圖為國民黨控邱槿桉疑似為避免爭議改名的證據。圖／國民黨文傳會 國民黨今舉行記者會，揭露民進黨新北市立委參選人何博文的配偶邱槿桉（後改名邱卉榛）赴陸參加統戰活動。圖為國民黨控邱槿桉參加大陸統戰活動的證明（1）。圖／國民黨文傳會

商品推薦