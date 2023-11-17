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反對零配套引進印度勞工 李德維憂恐引發更多犯罪問題

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
立法院上午進行國是論壇，立法委員李德維針對引進印度勞工議題發表談話，他強調印度在性侵犯罪比率上相當高，反對沒有配套措施就開放引進印度勞工，擔憂引發嚴重犯罪問題。記者葉信菉／攝影
立法院上午進行國是論壇，立法委員李德維針對引進印度勞工議題發表談話，他強調印度在性侵犯罪比率上相當高，反對沒有配套措施就開放引進印度勞工，擔憂引發嚴重犯罪問題。記者葉信菉／攝影

立法院上午進行國是論壇，立法委員李德維針對引進印度勞工議題發表談話，他強調印度在性侵犯罪比率上相當高，他反對沒有配套措施就開放引進印度勞工，擔憂引發嚴重犯罪問題，讓台灣女性受害，人民承擔更多社會成本。

他強調這樣的措施對於缺工問題只是治標不治本，讓台灣低薪依舊。針對民眾的質疑勞動部許銘春不好好檢討思考，反而懷疑有人散布不實訊息，他認為民眾的心聲政府官員應該好好思考，而不是用認知作戰這四個字回應，這樣掩耳盜鈴對大家沒有益處。

印度 勞動部 李德維 許銘春 移工

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